Haanja puhke- ja spordikeskus on suurtes rahalistes raskustes

Haanja puhke- ja spordikeskus on suurtes raskustes, sest Rõuge vald, mis on siiani olnud keskuse peamine toetaja, vähendas tulenevalt enda keerulisest rahalisest olukorrast keskuse eelarvet enam kui 70 000 euro võrra. Nüüd on õhus küsimus, kas tulevasel suusatalvel üldse saabki Haanjas suusatada.

Kui mujal Eestis puhkeb täies õites kevad, siis Haanjas aeti veel neljapäeval suusarajad sisse, et inimesed saaksid teha viimased suusaringid.

Suusatajaid reedel Haanjasse jagus. Kavalamad neist ühendasid omavahel hooaja viimase suusasõidu ja esimese päikesevõtu bikiinides – täpselt nagu Tartust Haanjasse tulnud Riina, kes ei kujuta ette talve ilma Haanja suusaradateta.

"Ei kujuta, lemmik Eesti suusarada. Ei tea, siis tuleb vist Kekkosele minna, aga Haanja...," ütles Riina, kes oleks nõus Haanja keskuse säilimise eest kas või suusaraja tasu maksma.

"Suusaraja maks on hetkel keeruline. Kuna meil on Euroopa Liidu investeeringud peal, siis me peame seda praegu tasuta pakkuma. Meil on küll annetuse võimalused," rääkis Haanja puhke- ja spordikeskuse juht Anti Saarepuu.

Kui eelmisel aastal eraldas vald Haanja suusaradade toetuseks 96 000 eurot, siis tänavu on see summa ligi viis korda väiksem – 20 000 eurot.

"Siiani on Rõuge vald olnud Haanja suusaradade peasponsor, aga ilmselgelt praeguses olukorras, kus me peame osutama ennekõike oma seadusest tulenevad kohustused, siis Haanja suusarajad ei saa olla hetkel prioriteet," tõdes Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Saarepuu sõnul on suusakeskuse eelarve 130 000 eurot aastas. Et keskus on ka ise tulu teeninud, on eelarvepuudujääk ligikaudu 60 000 eurot, mille katmiseks otsitakse nüüd abi erasektorist.

"Otsime iga-aastast toetajat. Nimisponsori jaoks, ma arvan, see on nõukogu arvates umbes 40 000 kuni 50 000 euro peale, mis on kindlasti väga raske, aga ma arvan, et see ei ole ebareaalne. Aga ma kindlasti näeksin ümberkaudse turismisektori toetust nagu on mujal maailmas ehk siis me võiks kunagi jõuda ka sinna, et oleks turismimaks," rääkis Saarepuu.

Kubija hotell-loodusspaa juhatuse liige Aigar Pindmaa tõdes, et Haanja suusaradadel on piirkonna turismile suur mõju. Tema hinnangul oleks turismimaksu ideel kandepinda siis, kui see kehtestataks kogu maakonnas.

"Ma olen maailmast seda uurinud ja suurtes keskustes on see jäänud ühe euro kanti ja kui see üks euro tuleb ööbimishinnale juurde, siis ma arvan, et see ei avalda väga suurt mõju sellele ärile, aga see avaldab kindlasti mõju sellele keskusele ja ümbruskonnale, mis siin on, kui seda raha kasutatakse sihipäraselt," selgitas Pindmaa.