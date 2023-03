Rõuge valla koolidirektorid peavad hakkama kärpekohti otsima

Rõuge valla haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu nägi ette, et valla neli kooli oleks ühes lasteaedadega läinud ühtse juhtimise alla ning 45 õpilasega Mõniste kool oleks muudetud kuueklassiliseks.

Teisipäeva hommikul võttis vallavalitsus selle eelnõu tagasi.

"Sellepärast, et kogukonnad on avaldanud tugevat vastupanu sellele eelnõule ja sellest tulenevalt on ka volinikel raske selle eelnõu poolt hääletada," põhjendas Rõuge vallavanem Britt Vahter (VL Loome Koos).

"See haridusreform oli meil rohkem Varstu poole, kuhu pidi tulema üheksaklassiline kool, aga Mõnistest on meil kolm volinikku ja nemad tegid ikka kõva lobitööd. Ja kuna need kolm volinikku on kõik koalitsioonis, siis hääletasidki selle vastu," kommenteeris Rõuge vallavolikogu esimees Mati Kuklane (EKRE).

Rõuge vald on erinevate sammudega hoidnud selle aasta eelarvest kokku 1,5 miljonit eurot. Tegemist on aga ühekordsete sammudega ning uuel aastal tuleb vallal veel leida kokkuhoiukohti poole miljoni euro ulatuses.

Haridusreform aidanuks uuel aastal säästa minimaalselt 220 000 eurot.

Kuna reform ebaõnnestus, tekib küsimus, mille arvelt siis kokkuhoid tuleb.

"Kokkuhoid tuleb nüüd nende koolide arvelt. Eks nad peavad hakkama mõtlema, kuidas oma personali vähendavad ja kulusid kokku tõmbavad. Ega meil teist valikut pole. Eelarve tuleb tasakaalu saada," ütles Kuklane, et vastutus jääb koolidirektoritele.

Aga kokkuhoiukohti on plaanitud veelgi.

"Järgmisena me vaatame üle sotsiaaltoetused, siis vaatame üle huvihariduse. Koalitsioon on teinud ka terve rea ettepanekuid, mis valdkonnad me kõik üle vaatame. Need ei saa olema populaarsed otsused," tõdes Vahter.

Ta lisas, et kuigi praegu jäi haridusreform tegemata, plaanivad nad sellega siiski rahulikus tempos edasi minna ning kogukondi enam kaasates loodetakse reformini jõuda uuel aastal.