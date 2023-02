Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse möödus aasta

Oluline 24. veebruaril kell 07.33:

- Zelesnki: see saab olema meie võidu aasta;

- Hiina kutsus Venemaad ja Ukrainat üles läbirääkimistele;

- Austraalia saadab Ukrainale droone ja kehtestas Venemaale veel sanktsioone;

- Zelenski: idarindel on raske;

- ÜRO kiitis heaks sõda hukka mõistva resolutsiooni.

Zelesnki: see saab olema meie võidu aasta

"24. veebruaril tegid miljonid meist valiku. Mitte valge lipp, vaid sinine ja kollane. Mitte põgenemine, vaid vastu astumine. Vaenlasele vastu astumine. Vastupanu ja võitlus," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Möödunud aasta oli täis valu, kurvastust, usku ja ühtsust. Ja see aasta saab olema meie võitmatuse aasta. Me teame, et see saab olema meie võidu aasta," sõnas Zelenski.

Viimasel ööpäeval jäid rünnaku alla asulad riigi lõuna- ja kirdeosas

Ukraina relvajõudude andmetel ründasid Vene väed viimasel ööpäeval kümneid asulaid riigi lõuna- ja kirdeosas.

Vene väed ründasid enam kui 22 asulat Harkivi oblastis ja 20 asulat Donetski oblastis. Samuti tegid Vene väed mitmeid ebaõnnestunud rünnakukaitseid Bahmutis.

Rünnaku alla jäid ka 25 asulat Zaporižžja oblastis. Relvajõudude teatel katkestasid mobiilioperaatorid mitmel okupeeritud alal Luhanskis internetiühenduse.

Hiina kutsus Venemaad ja Ukrainat üles läbirääkimistele

Hiina välisministeerium avaldas reedel oma seisukohtadega dokumendi, kus kutsub Venemaad ja Ukrainat üles deeskalatsiooniks ning märgib, et lahendus peab sündima läbirääkimistel.

"Konflikt ja sõda ei tule kellelegi kasuks. Kõik osapooled peavad püsima ratsionaalsed ja talitsetud, vältides leegi õhutamist ja pingete kasvatamist ning ära hoidma kriisi süvenemise või kontrolli alt väljumise," seisab dokumendis.

Euroopa Liidu saadik Hiinas Jorge Toledo ütles ajakirjanikele, et Pekingi seisukohad ei ole rahuplaan, kuid Euroopa Liit on valmis seda analüüsima.

Ukraina nimetas dokumenti heaks märgiks ja ootab Hiinalt selle valguses rohkem tuge. "Me loodame, et nad kutsuvad ka Venemaad üles sõda lõpetama ja vägesid tagasi tõmbama," ütles Ukraina asjur Žanna Leštšõnska.

"Tuumarelvi ei tohi kasutada ja tuumasõdasid ei tohi võidelda," ütles Hiina välisministeerium. "Me oleme vastu bioloogiliste ja keemiliste relvade arendamisele ja kasutamisele ükskõik mis riigi poolt igas olukorras."

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles varem sel nädalal, et ei ole näinud Hiina dokumenti, kuid on avatud kohtumisele Hiina juhtidega.

Austraalia saadab Ukrainale droone ja kehtestas Venemaale veel sanktsioone

Austraalia valitsus teatas reedel, et saadab Ukrainasse veel droone ja kehtestas uued sanktsioonid 90 Venemaa kodaniku ja 40 ettevõtte vastu.

Viimaste sanktsioonide nimekirja kuuluvad Venemaa energia- ja tööstusministrid ja relvatööstusettevõtted.

"Me seisame jätkuvalt Ukrainaga," ütles peaminister Anthony Albanese, kes ei täpsustanud, mitu drooni Austraalia Ukrainale saadab.

Zelenski: idarindel on raske

Zelenski sõnul pommitasid Vene väed taas Hersoni ning katkestasid 40 000 inimese keskkütteühenduse. Linnas töötatakse soojuse taastamise nimel.

"Idas on väga raske ja valus. Aga me teeme kõik, et vastu pidada. Lõunas on mõnes kohas olukord ohtlik, kuid meie vägedel on vahendid okupantidele vastu hakata," ütles Zelenski neljapäevaõhtuses videopöördumises.

ÜRO kiitis heaks sõda hukka mõistva resolutsiooni

ÜRO Peaassamblee võttis neljapäeval vastu mittesiduva resolutsiooni, millega kutsub Venemaad üles lõpetama vaenutegevus ning Ukrainast lahkuma.

ÜRO kutsub resolutsiooniga ka üles igakülgsele, õiglasele ja kestvale rahule Ukrainas.

Resolutsiooni toetas 141 riiki, koos Venemaaga hääletasid selle vastu kuus riiki - Valgevene, Põhja-Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua ja Süüria. Hääletamisest hoidus 32 riiki, nende seas Hiina, kes on seda viimase aasta jooksul teinud neli korda.