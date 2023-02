Kallastel oli traditsiooniline karakattide paraad

Karakatid on sageli mitmest erinevast autost kokku ehitatud hiigelsuurte ratastega jääsõidukid.

Karakattidele pühendatud üritust peeti sel aastal Kallastel juba 21. korda, ütles ürituse korraldaja Jekaterina Tõnilova.

"Alati on meil paraad, kus näitame meie kalameeste jääsõidukeid. Alati on ka kohalikku kultuuri ehk on kas õpitoad või kohalik kultuur laval. Tänavu on väga äge, sest meil jooksis kokku maslenitsaga, mida me näitame tänavu. Selline üdini traditsiooniline üritus," rääkis Tõnilova.

Oma masinaga kohale tulnud Meelis rääkis, et karakatid on välja kasvanud vanadest lumesõidukitest buraanidest, kuna taheti turvalisemaid ja mugavamaid tingimusi.

Karakattide ehitamise põhikoht on tema sõnul just Kallaste. "Põhiliselt kasutatakse, et käia järvel kala püüdmas. Kes käib, väikestega käiakse rohkem õngitsemas ja suuri karakatte kasutatakse võrgupüügiks," selgitas ta.

Tõnilova sõnas, et karakattide kultuur on siiski hääbumise teel.

"Palju mugavam on võtta saan, sellega sõita, sest karakattidel võetakse suveks ära suured rattad, pannakse tavalised rattad alla, et need päikese käes ära ei pudeneks. Ja uusi peale ei tule, vanad müüakse maha ja nii ta läheb," rääkis ta.

Ilja karakat oli aga paraadi vanim. Ta ütles, et pisut kulunud välimusest hoolimata on tegu täiesti töökorras masinaga.

"Seda autot ehitas minu isa. Täpselt ei mäleta aastat, 1995. aastal umbes. Minu isa hooldas seda ilusasti, hoidis seda korras ja nüüd mina juba ka kuue-seitsme aasta jooksul sõidan sellega ja kogu aeg teeme head hooldust," rääkis Ilja.