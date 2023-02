Maasikas: EL-i uus sanktsioonipakett tegeleb aukude kinnitoppimisega

"Miks neid [pakette] nii palju on? Sest mitmeid asju saabki teha ainult samm-sammult," selgitas Maasikas esmaspäeval "Terevisioonis". "Mida aeg edasi, seda rohkem iga sanktsioonipakett tegeleb ka saadud õppetundidega, tegeleb ilmnenud aukude kinni toppimisega ja muu sarnasega," rääkis ta.

Maasika kinnitusel lähtuvad kõik sanktsioonipaketid ühest loogikast ja eesmärgist: muuta Venemaal oma sõjamasina rahastamine võimatuks. "Sellega on päris hästi toime tuldud," leidis ta.

Maasikas tõi välja, et kümnendas paketis kehtestatakse sanktsioonid kolmele Venemaa pangale, täidetaks senistes pakettides avastatud augud ning piirangute alla on pandud ka mõned uued kaubaliigid nagu näiteks kumm. Lisaks pannakse keeld ka erinevate kaupade Venemaa kaudu kolmandatesse riikidesse eksportimisele. "Kogu paketi maht on 11 miljardit eurot Vene majandusele, mis on märkimisväärne," ütles Maasikas.

Rääkides Venemaa agressiooni tõrjuva Ukraina abistamisest, rõhutas Maasikas, et kõige rohkem vajab Ukraina relvi. Selleks eraldab Euroopa Liit oma rahurahastu kaudu Ukrainale järjekordsed pool miljardit eurot.

Lisaks vajab Ukraina eelarvetoetust selleks, et riik saaks funktsioneerida – et õpetajate palgad ja pensionid saaksid makstud, lasteaiad ja koolid oleks lahti. Selleks annab Euroopa Liit sel aastal 18 miljardit eurot, ütles Maasikas. Ukraina riigieelarve rahavajadus sel aastal välispartneritelt on 38 miljardit eurot, millest EL annab 18 miljardit, lisas ta.

"Samal ajal peab Ukraina jooksvalt taastama seda taristut, mida Venemaa oma sõjakuritegudena kvalifitseeritavate õhurünnakutega hävitab. Selleks on Euroopa Liit lubanud sel aastal miljardi, Ameerika Ühendriigid poolteist miljardit, aga need vajadused on palju suuremad," tunnistas Euroopa Liidu esinduse juht Ukrainas Maasikas.

Euroopa Liit võttis laupäeval vastu kümnenda sanktsioonipaketi, millega karmistab ja tugevdab veelgi piiravaid meetmeid Venemaa vastu, kasvatades agressiooni hinda enam kui 11 miljardi euro võrra ning lisades piirangute alla üle 100 isiku ja ettevõtte. Kümnes sanktsioonipaketiga pärsib Euroopa Liit Venemaa võimekust arendada sõjatööstust ja majandust.