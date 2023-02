Euroopa Liit karmistas Venemaa-vastaseid sanktsioone

Euroopa Liit laupäeval vastu uue sanktsioonipaketi, et karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa vastu, kasvatades agressiooni hinda enam kui 11 miljardi euro võrra ning lisades piirangute alla üle 100 isiku ja ettevõtte.

Sellest teatas välisministeerium.

"Eesti ja Euroopa Liit töötavad jätkuvalt selle nimel, et sanktsioonid oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad ning mõjutaksid neid sektoreid, millest Venemaa saab kõige rohkem tuge oma Ukraina-vastase agressiooni rahastamisel," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Minister lisas, et see pakett ei saa olla viimane ning Eesti ja Euroopa Liit jätkavad sanktsioonide tugevdamist Venemaale.

10. sanktsioonipaketiga pärsib Euroopa Liit Venemaa võimekust arendada sõjatööstust ja majandust.

Ekspordikeelud laienevad näiteks haruldastele muldmetallidele, elektroonilistele komponentidele, masinatele ja masinaosadele, veokitele, läätsedele ja kaameratele ning teistele toodetele ja tehnoloogiale, mida Ukraina on leidnud Vene sõjatehnikast. Impordikeelud laienevad kaupadele, mis toovad Venemaale üle miljardi euro väärtuses tulu, nende seas asfaldile, bituumenile ja mitmesugustele kummitoodetele.

Sanktsioonidest kõrvale hoidumise tõkestamiseks keelab Euroopa Liit Eesti ettepanekul sanktsioneeritud kahesuguse kasutusega kauba ja relvade transiidi läbi Venemaa kolmandatesse riikidesse, eelkõige Kesk-Aasiasse.

Isikuvastaste sanktsioonide nimekirja lisandub 87 isikut ja 34 ettevõtet, nende seaspropagandistid, sõjaväelased, poliitikud, annekteeritud alade ja Wagner grupi juhtfiguurid, Ukraina laste küüditamise ja Iraani droonidega varustamise eest vastutavad isikud, kaitsetööstuse ettevõtted, laevanduses tegutsevad ettevõtted ning Eesti ettepanekul kolm suurt Venemaa panka. Nendega koos on Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise eest sanktsioneeritud juba ligi 1700 isikut ja ettevõtet.

Sanktsioonid laienevad ka kahele telekanalile - RT Arabic, Sputnik Arabic -, mis levitavad Venemaa propagandat. Lisaks on Venemaa kodanikel ja elanikel edaspidi keelatud kuuluda elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete juhtstruktuuridesse Euroopa Liidus. Vene füüsilised ja juriidilised isikud ei tohi hoiustada gaasiEuroopa Liidu maa-alustes gaasihoidlates.

Venemaa keskpanga omandis olevate varade tuvastamiseks tuleb Euroopa Liidu keskpankadel ja finantssektoril hakata Euroopa Komisjoni teavitama varade asukohast. See aitab Euroopa Komisjonil ja liikmesriikide pädevatel asutusel saada nendest varadest ülevaade ning viib edasi tööd Venemaa külmutatud varade kasutusele võtmiseks Ukraina ülesehitamisel.

Alates Venemaa agressiooni algusest Ukraina vastu on Euroopa Liit pidevalt karmistanud sanktsioone Venemaa vastu. Tänaseks on kehtestatud kümme sanktsioonipaketti, mille eesmärk on tõsta agressiooni hinda Venemaale ja survestada koos teiste välispoliitiliste meetmetega Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas.