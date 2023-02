Elektriautode ostu toetamine tekitab vastakaid arvamusi

Toetust saab küsida keskkonnainvesteeringute keskuselt ehk KIK-ilt täiselektrilistele sõidukitele ja kastiratastele, mis on ostetud alates 6. veebruarist. Võrreldes eelmiste voorudega saab eraisik 5000 eurot ja ettevõte 4000 eurot toetust auto kohta tagantjärele ehk siis, kui KIK-ile on tõendatud auto omandamine või liisimine.

"Toetusraha jagub umbes 1700 auto ja 700 kastiga jalgratta jaoks. Auto hind ei tohi olla üle 60 000 euro pluss käibemaks ja elektrilistel kaubikutel üle 80 000 pluss käibemaks. Juba laekunud taotluste järgi võib öelda, et täiesti erinevad, tavalised inimesed ja ettevõtted on toetust taotlemas," lausus KIK-i projektikoordinaator Lauri-Indrek Tummeleht.

Nende 1700 auto ostu toetamise kogusummas 8,5 miljonit eurot maksavad aga kinni kõik Eesti maksumaksjad.

Umbes 40 protsenti müüdud elektriautodest olid eelmisel aastal Saksamaa preemiummargid – Audi, Mercedes-Benz, Porsche ja BMW. Siin ületavad auto hinnad ka 100 000 euro piiri.

"Sellised toetused pigem soosivad suurema sissetulekuga inimesi, kes tõenäolise rohepöördega tulevad ise toime. Ja kui lugeda foorumeid, kus räägitakse nende autode otsmisest, siis räägitakse pigem sellest, kui palju saab rohkem varustust peale panna autole, mitte tingimata seda, kas seda autot osta või mitte. Suurem osa ühiskonnast, kellele täna ei ole elektriautod jõukohased, ei ole need jõukohased ka selle toetusega, need selle rohepöördega nii kergesti toime ei tule," rääkis Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Elektriauto entusiast ja vastava Facebooki grupi administraator Martin Rinne ütles, et kuna eelmine toetusmeede oli 2020. aastal, pole viimastel aastatel autode ostmist toetused mõjutanud.

"Miks mulle see elektriautode toetus ei meeldi – asjade ostmise toetamine minu meelest ei ole õige moraalses mõttes. Selle aasta jaanuaris tuli Eestisse elektriautosid juurde umbes sama palju kui 2019. aastal kokku, terve aasta jooksul kokku. Sellise kasvu juures on väga raske öelda, kas meede mõjub või ei mõju, sest selle aasta jaanuaris autod meetme alla ei läinud, aga kasv on olemas," rääkis elektriautode entusiast Martin Rinne.