Looduskaamera näitab Tartu kuulsaima kanakullipaari tegemisi

Linnuhuvilise Urmas Abeli sõnul oli aastaid tagasi Raadil endise sõjaväeosa varemete juures kanakulli nägemine harukordne kogemus.

"Emane kanakull istus oksal, pea tiiva all, ja lihtsalt magas. Ma filmisin teda mobiiltelefoniga viie meetri m kauguselt. Neli poega oli pesas. See oli esimene ahhaa-efekt, et Tartu linna piiride lähedale on tulnud pesitsema kanakull," ütles Abel.

Oma elukoha Raadi järgi sai isaskull nimeks Ruudi ning abikaasa Alla.

Kuigi kanakull on tuntud kui sügavate metsade lind, on Ruudi ja Alla täielikult linnakullid.

"Ta käib küll Pirogovi pargis vaikselt vaatamas napsitavaid üliõpilasi, talle meeldib niimoodi vaikselt hiilida. /.../ Kui oli Metallica kontsert siin samas, siis vooris pesa juurest mööda 60 000 inimest. Ja siis Ruudi läks rõõmsalt seitse kilomeetrit eemale ja istus 24 tundi Luunja kasvuhoonete juures," rääkis Abel.

Viimased kaks kevadet on kullipaar pesitsenud Annelinnas, RMK taimlas. Ka seal põristavad neist 14 meetrit allpool tihti traktorid, millest kullid end häirida ei lase.

Tartus on teadaolevalt veel kaks kanakullipaari. Tallinnas hakati linnakulle märkama juba 2000. aastate alguses.

"Eelmisel aastal Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses pesitses 25 paari kanakulle. See, et nad linna on kolinud, võiks ju arvata, on kergema vastupanu tee. Miks inimesedki linna kolivad? Siin on kergem elada mõneti. Eks kanakullidel ka, sest tuvisid, hakke, rästaid, vareseid on nagu sahtlist võtta," selgitas zooloog Tiit Hunt.

Tänu suurele toidulauale on linnas pesitsevatel lindudel võrreldes metsakullidega rohkem poegi. Mullu olid esimesed munad Ruudi ja Alla pesas 27. märtsil.

Ka tänavuste poegade koorumist saavad kõik huvilised jälgida, sest nüüd on puu küljes taas töötamas RMK looduskaamera.

"Ta vuhiseb nagu rakett puude vahel. Isegi metsas liiki kindlaks teha on keeruline, sest ta liigub nii pagana kiiresti. Siin on täielik paradiis, sest saad selle kulli iga liigutust näha ja mida nad seal teevad ja kuidas see elu käib," rääkis Hunt.