Ratas: ühest häälest võib sõltuda see, kes saab riigikokku

Eelhääletusel osalesid täna ka kolme valimistel osaleva erakonna esimehed. Keskerakonna esimees Jüri Ratas hääletas täna Tallinnas ning valis pabersedeliga eelhääletuse valimisjaoskonnas. "Kolmest häälest on sõltunud see, kes läheb Euroopa Parlamenti, ühest häälest on sõltunud see, kes saab olümpiakomitee presidendiks ja ühest häälest on sõltunud see, kes saab riigikokku või mitte," lausus Ratas.

Parempoolsete erakonna esimees Lavly Perling valis elektroonilise hääletuse ning tegi seda kohvikus koos oma erakonnakaaslastega. "Kindlasti kõige olulisem on see, et tuleb hääletada. Igaüks valigu oma viis, aga e-hääletus on kõige kiirem ja lihtsam. Väike paus Ukraina intervjuude vahel ja saabki hääletatud," ütles Perling.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder käis aga hääletamas Viljandis ning valis samuti eelhääletuse valimisjaoskonnas. "Iga hääl loeb, Nagu öeldakse, et iga okas on oluline - mitte ainult õppustel ja lahingus, vaid ka demokraatliku korra ülesehitamisel ja demokraatlikel valimistel," ütles Seeder.