Läänemets: inimesed peavad valima, sest sellest sõltub meie tugevus

Läänemets andis neljapäeval oma hääle koduvallas Türil. Läänemetsa sõnul loodavad sotsiaaldemokraadid Järva- ja Viljandimaal teha väga tugeva tulemuse ja saada vähemalt ühe mandaadi.

Samuti kutsus ta inimesi üles valima. "Küsimus on selles, kuidas neist kriisidest edasi minnakse ehk inimeste toimetulek. Minu jaoks väga oluline küsimus on see, kuidas elu läheb väljaspool suurlinnu edasi. Ma arvan, et need on põhjused, miks paljud peaks valima tulema, sest sellest sõltub ühiskonna tasakaal, see, kui tugevad me oleme välisvaenlase vastu ja kui tugevad oleme majanduse, inimeste ja ühiskonna mõttes."