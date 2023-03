Meedia: Ungari ootab Põhjamaade NATO-taotluste toetamise eest vastuteenet

Väljaanne Euobserver kirjutab, et Ungari võib nõuda Soomelt ja Rootsilt teeneid, mis on seotud Euroopa Liidu (EL) rahade väljamaksmisega. Vastutasuks võib siis Budapest heaks kiita Soome ja Rootsi NATO- taotlused.

Ungari parlamendisaadikud sõidavad Soome ja Rootsi, kuna Budapest tahab kätte saada EL-i raha. Ungari välisminister Peter Szijjarto vihjas hiljuti samuti, et riik ootab Soomelt ja Rootsilt vastuteenet, teatas Euobserver.

"Kuidas saab Rootsi oodata meie heakskiitu NATO ratifitseerimisel, kui tema poliitikud levitavad pidevalt ja korduvalt Ungari kohta valesid. Kuidas saavad nad (Soome ja Rootsi) oodata kiireid ja õiglaseid otsuseid, kui viimasel ajal kuulsime ainult seda, et Ungaris pole demokraatiat," ütles Szijjarto.

Analüütik Peter Kreko sõnul tegeles Szijjarto väljapressimisega, kuna Budapest tahab EL-ilt kätte saada miljardeid eurosid.

"Szijjarto avaldus tuli siis, kui Fideszi parlamendisaadikud valmistusid reisima Põhjamaade pealinnadesse," ütles Kreko.

Fideszi teatel lähevad Põhjamaadesse väliskomisjoni juht Zsolt Nemeth ja parlamendi asespiiker Csaba Hende. Nemeth on tuntud pigem NATO-meelse poliitikuna. Hende on endine kaitseminister, kes pidas Rootsiga läbirääkimisi hävitajate hankimisel. Ungari parlament hakkab Soome ja Rootsi taotlusi arutama märtsi teises pooles.

Pole veel selge, milliste Põhjamaade poliitikutega Nemeth ja Hende üldse kohtuvad.

"See on veider missioon. Ungaris pole pretsedenti, et valitsus oleks saatnud sellise üheparteilise parlamendidelegatsiooni, me siseneme tundmatusse vette," ütles Ungari opositsioonipoliitik Agnes Vadai.

28 NATO liikmesriiki on Soome ja Rootsi vastuvõtmise heaks kiitnud, Ungari ja Türgi veel mitte