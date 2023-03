IEA: Vene nafta- ja gaasi tulud langesid jaanuaris ligi 40 protsenti

Venemaa naftatulud langesid rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) hinnangul jaanuaris ligi 40 protsenti, vahendas Reuters. Venemaa naftatulusid on kärpinud nii lääneriikide sanktsioonid kui ka lääneriikide kehtestatud hinnalagi Vene naftale.

Venemaa teenis 2023. aasta jaanuaris nafta ja gaasi müügist 18,5 miljardit dollarit ehk 38 protsenti vähem kui 2022. aasta jaanuaris, mil Venemaa tulud nafta ja gaasi müügist olid ligikaudu 30 miljardit eurot.

IEA tegevdirektori Fatih Biroli sõnul on lääneriikide meetmed Vene energiakandjate ekspordi vastu saavutanud eesmärgi vähendamaks samal ajal Venemaa tulusid energiakandjate müügist ning stabiliseerides üleilmset naftaturgu.

Fatih Biroli sõnul hindab IEA, et Venemaa tulud nafta ja gaasi müügist vähenevad järgmistel kuudel edaspidi veelgi. Birol rõhutas, et tulude langus on pikas perspektiivis veelgi suurem, kuna Venemaal pole enam ligipääsu vajalikule tehnoloogiale ning investeeringutele.

Lääneriigid kehtestasid Ukrainale kallale tungimise tõttu nafta hinna laeks 60 dollarit naftabarreli kohta, mistõttu on Venemaa enda Urals naftat korraliku allahindlusega müünud.

Euroopa Liit otsustas lisaks keelustada Venemaa meritsi tarnitavad naftatarned alates detsembrist ning samuti kehtestati naftarafineerimisega seotud tehnoloogia eksport Venemaale. Samuti on Vene nafta impordile piirangud kehtestanud Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia.

Kuna Venemaa sõltub suurel määral riigieelarve katmiseks naftatuludest, siis on Moskva hakanud kulutama enda rahvusvahelisi reserve defitsiidi katmiseks.