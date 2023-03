Eesti loodab Venemaa nafta hinnalae allapoole tuua

Eesti ja teiste samameelsete riikide eesmärk on tuua hinnalagi 50 dollari juurde, kuid mitme Euroopa Liidu ja G7 riigi hinnangul pole see nende majandushuvides.

"Praegu on tekkinud mitmel riigil kõhklusi, kas nad ikkagi on valmis selle ülevaatamiseks. Nii et meil kõigepealt on vaja saavutada see psühholoogiline valmidus, ennekõike suunal G7 riigid, et jääda oma sõnade ja jaanuari lõpul kokkulepitu juurde. Praegune olukord on selline, et Venemaa saab 135 miljonit dollarit päevas puhast kasu naftaga kauplemisest. Ja kindlasti meie jaoks on oluline, et see oleks võimalikult madal," ütles Eesti välisminister Urmas Reinsalu.