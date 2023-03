President Karis e-hääletas Kiidjärvel

Riigipea külastas Kiidjärve raamatukogu ning andis e-hääle sealses avatud internetipunktis.

"Ma valisin täna ühe kandidaadi poolt, keda ma arvasin, et ta toob värsket verd ja natuke uuemaid tuuli, et ei jääks kõik nii settima ja paigale. Ma vaatasin kõik nimekirjad üle ja erakonnad, kes seal taga on. Valik on üsna lai ja valik tulebki teha nende erakondade vahel, kes on otsustanud valimistele tulla, mitte ainult üks või kaks erakonda," rääkis Karis "aktuaalsele kaamerale"

Neljapäeva õhtu seisuga on Eesti riigikogu valimistel hääle andnud ligi 245 000 inimest, neist 177 000 elektrooniliselt ja 67 000 valimisjaoskonnas.