Saksa võimud keelasid riigiametnikel töötelefonides Tiktoki kasutamise

Saksamaast sai järjekordne lääneriik, mis piirab oma ametnikel Tiktoki kasutamist. USA-s kasvab surve, et võimud keelustaksid Tiktoki kasutamise kõikides USA mobiiltelefonides. Hiljuti keelas Euroopa Komisjon oma töötajatel töötelefonides Tiktoki kasutamise, vahendas The Times.

Tiktokil on maailmas umbes 1,5 miljardit aktiivset kasutajat. Rakendus on väga populaarne teismeliste seas. Läänes kasvab aga kriitika Tiktoki ja selle Hiina emafirma ByteDance vastu. Võimud muretsevad, et Hiina tehnoloogiafirmad aitavad kommunistlikul parteil koguda lääneriikides elavate inimeste andmeid.

Tiktok väidab järjepidevalt, et ei jaga oma kasutajate andmeid Hiina võimudega. Tiktok teatas hiljuti, et platvormil on Euroopa Liidus 125 miljonit aktiivset kasutajat.