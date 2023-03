Briti valitsus kavatseb Tiktoki avaliku sektori töötelefonides keelustada

Hiina päritolu Tiktok äpp on kavas keelustatada Ühendkuningriigi valitsuse töötelefonides, teatas BBC. Briti valitsuse minister Oliver Dowden peaks vastava teate tegema peatselt parlamendi liikmetele. BBC rõhutab, et antud teatele ei ole veel ametlikku kinnitust, kuid Suurbritannia julgeolekuminister Tom Tugendhat on palunud riikliku küberjulgeolekukeskusel seda küsimust vaadata.

Tiktok on varem eitanud süüdistusi enda kasutajate andmete jagamisest Hiina valitsusega. Mitmel Briti ministeeriumil on Tiktok sotsiaalmeedia keskkonnas kontod ning Briti kaitseministeerium laadis sinna veel täna hommikul ühe video üles.

Briti valitsus on Tiktoki kasutamise tõttu surve alla sattunud, kuna nii Ameerika Ühendriikide valitsus kui ka Euroopa Komisjon ning Euroopa parlament on äpi kasutamise ametnikele keelanud. Sarnased keelud on kehtestanud Kanada, Belgia ja India.

Saksa võimud keelasid riigiametnikel töötelefonides Tiktoki kasutamise. Ka Läti välisministeerium keelas töötelefonides Tiktoki kasutamise. Samuti soovitas Hollandi valitsus ametnikel Tiktoki kasutamist vältida.

Eesti Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) keelas oma töötajatel töötelefonides Tiktoki kasutamise juba kaks aastat tagasi. RIA ekspert kinnitas eelmise aasta lõpus ERR-le, et kui tõesti töökoht eeldab Tiktoki kasutamist, peaks seda tegema eraldi nutiseadmest.

USA tahab lisaks, et Tikoki Hiina omanikud müüksid oma osaluse ettevõttes maha. Tiktoki teatel ei jaga nad Hiina valitsusega enda kasutajate andmeid, kuid Hiina seaduste kohaselt peavad nad Hiina kommunistliku partei palvetele vastama.