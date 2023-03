Uuringufirma: mandaatide jaotus riigikogus on praegu õrnal jääl

Uuringufirmade viimased küsitlustulemused maalivad erakondade toetusest kireva pildi ja erinevused on märkimisväärsed. Kõik suuremad küsitlused näitavad, et Reformierakond võidab valimised.

Eelmistel riigikogu valimistel sai Reformierakond riigikogus 34 mandaati. Norstati uuringu põhjal saab Reformierakond järgmises riigikogus 33 kohta, Kantar Emori ja Turu-uuringute küsitluste põhjal suureneb Reformierakonna esindatus 36 saadikuni.

Populaarsuselt teisel kohal on küsitlustes Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Praegu 19 mandaadiga erakonnale prognoosib Norstat 23 mandaati, Kantar Emor aga vaid 16 ja Turu-uuringud 17 kohta riigikogus.

Kõige suuremat kukkumist võrreldes 2019. aasta valimistega prognoositakse Keskerakonnale. Eelmistel riigikogu valimistel sai Keskerakond 26 mandaati ja moodustas seega suuruselt teise fraktsiooni riigikogus. Küsitlustest kõige heldema, Norstati prognoosi järgi saab keskpartei 19 kohta. Kantar Emor ennustab aga vaid 14 ja Turu-uuringud 15 kohta.

Uus tulija Eesti 200 saab Norstati küsitluste põhjal 11, Kantar Emori järgi 16 ja Turu-uuringute järgi 14 kohta.

Isamaa, kel on praegu riigikogus 12 saadikut, kahaneb Norstati järgi kaheksale, Kantar Emor lubab Isamaale jätkuvalt 12 mandaati ja Turu-uuringud kümmet kohta.

Ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esindatus küsitluste järgi järgmises riigikogus kahaneb. 2019. aastal said sotsiaaldemokraadid kümme kohta, Norstat ja Kantar Emor ennustavad nüüd seitset mandaati, Turu-uuringud prognoosivad neile üheksat kohta.

Ühiskonnauuringute Instituudi juhatuse liige Art Johanson ütles Norstati viimast uuringut kommenteerides, et kuigi valimiste võitja peaks vähemalt uuringute põhjal olema selge, siis kõik ülejäänu on lahtine.

"Võib kindlasti öelda, et Reformierakond võidab need valimised. Aga peamine küsimus on ikkagi, kui suurelt. Mandaatide jaotus on praegu õrnal jääl ehk millised koalitsioonivõimalused jäävad," kommenteeris ta.

Uuringufirmade küsitlused annavad erineva koha ja tulemuse EKRE-le ja Keskerakonnale. Norstati ja Faktum Ariko järgi saab valimistel teise tulemuse EKRE ja kolmandaks jääb Keskerakond. Faktum Ariko uuringujuht Kalev Petti selgitas erinevust sellega, et kui teised mõõdavad toetust erakondadele, siis nemad uurisid käitumist valimistel.

"Meie tahtsime saada ikkagi valimistulemuste prognoosi ja meil oli mitu küsimust ja meie küsimuste sisu oli ikkagi selles, kuidas kavatsetakse hääletada," sõnas Petti.

Kantar Emori ja Turu-uuringu küsitluste järgi jääb EKRE kolmandale kohale. Emori uuringujuht Aivar Voog ja Turu-uuringute sotsioloog Tõnis Stamberg ütlesid, et nende tehtud uuringuperioodi jäi nn Prigožini-skandaal.

"See kindlasti omas mõju EKRE toetusele. Näha on ,et pärast seda on nende toetusprotsent ikkagi kukkunud nelja-viie protsendi võrra võrreldes sellega, mis neil oli enne," rääkis Stamberg.

Voogi sõnul ei kasvanud EKRE langusest teiste erakondade toetus.

"EKRE valija on suhteliselt lojaalne ja ta ei kavatsegi nähtavasti valima minna. Sõltub viimastest päevadest ja see situatsioon võib muutuda," sõnas Voog.

Kalev Petti sõnul võivad kolm erakonda loota oma lojaalsetele valijatele.

"Reformierakond, Keskerakond ja EKRE. EKRE puhul see lojaalsus on natuke väiksem, sest vähemalt meie uuringu järgi neil on hulk uusi toetajaid, keda neli aastat tagasi veel ei olnud," rääkis ta.

Stamberg ütles, et on ka valijaid, kes teevad oma otsuse valimispäeval ning nende nimel erakonnad praegu ka pingutavad.

"Otsustavaks võib saada mingisugune raadiointervjuu, otsustavaks võib saada plakat, otsustvaks võib saada mingi seisukohavõtt, mis meedias levib," selgitas Stamberg.

Voogi sõnul lähevad valimispäeval sedeliga valima just Keskerakonna ja EKRE valijad. Need, kellel pole poliitilist eelistust, jäävad pigem koju.

"Nii meie eelnevad kogemused on näidanud. Need, kes ei taha ennast erakondlikult määratleda, suure tõenäosusega ei jõuagi valimistele," ütles Voog.

Valimisteenistuse prognoosi järgi peaksid valimistulemused selguma pühapäeval südaöö paiku.