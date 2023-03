Norstat: Eesti 200 tõusis nädala arvestuses teiseks, EKRE langes neljandaks

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat koostöös korraldatavas erakondade populaarsusuuringus tõusis viimase nädala andmete põhjal teisele kohale Eesti 200. Esikohal jätkab Reformierakond, kolmas on Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on langenud neljandaks.

Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,2 protsenti, Eesti 200 toetab 17,5 protsenti ja Keskerakonda 14,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. EKRE-t pooldab 13,5 protsenti, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 9,2 protsenti ja Isamaad 8,6 protsenti.

Need tulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. - 13. märtsini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti kodanikku.

Viimase nädala tulemuste põhjal on Reformierakonna toetus võrreldes valimiste nädalaga langenud 2,3 protsendipunkti võrra, kuid edu järgnevate ees on suur. Eesti 200 toetus on tõusnud 3 protsendipunkti võrra ning sellega tõusis esimest korda parlamenti pääsenud erakond reitingutabelis neljandalt kohalt teiseks. Kolmandal kohal on Keskerakond, kelle toetus pole võrreldes valimiste-eelse küsitlusega märkimisväärselt muutunud, kommenteeris Norstat küsitluse tulemusi.

EKRE toetus on pärast valimisi veel langenud ning reitingutabelis ollakse nüüd neljandal kohal. Nii SDE kui ka Isamaa on võrreldes valimistele eelnenud küsitlusele mõnevõrra toetust kasvatanud.

Viimase nelja nädala küsitluste koondtulemuste põhjal on liidrikohal oleva Reformierakonna toetus 29,2 protsenti, järgnevad EKRE 18,9 ning Keskerakond 16,7 protsendiga. Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13,1 protsenti), Isamaa (8,7 protsenti) ning SDE (8,1 protsenti).

Erakonna Parempoolsed toetus oli viimasel nädalal 3 protsenti ja nelja nädala arvestuses 2,2 protsenti, Eestimaa Rohelisi toetas eelmisel nädalal 1,3 protsenti nelja nädala arvestuses 1,5 protsenti.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 14.02-20.02, 20.02-27.02, 27.02-03.03 ja 07.03-13.03 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Küsitlused korraldati kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.

Uuringu maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (29,2 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,74 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/-1,04 protsenti.