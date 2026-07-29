Norstat: erakondade toetusmaastik püsib suuremate muutusteta

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. juunist kuni 26. juulini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Praeguste tulemustega saaks Isamaa riigikogus 30, Keskerakond 24, EKRE 15, SDE 14, Reformierakond 12 ja Parempoolsed kuus kohta. Eesti 200 jääks selgelt valimiskünnise alla.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 13,9 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,8 protsenti vastajatest.

Esikolmikule järgnesid Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13,5 protsendi, Reformierakond 12,2 protsendi, Parempoolsed 6,2 protsendi ja Eesti 200 1,7 protsendiga.

Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,2 protsenti, Keskerakonda 21,5 protsenti ning EKRE-t 14,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Eelmise nädalaga võrreldes erakondade toetusnumbrid oluliselt ei muutunud – liidrikohal püsib Isamaa, edestades teisel kohal olevat Keskerakonda 4,7 protsendipunktiga, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

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