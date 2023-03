Pärnu Vesi annetas Ukrainale survepesuauto

Auto saadeti teele nii, et see kõigile, kes asjaga seotud, ikka meelde ka jääks. Natuke räägiti sellest, kuidas tuli mõte ettevõttes oma aja ära teeninud auto Ukrainasse saata ja öeldi häid soove neile meestele, kellel varsti teele tuleb asuda.

"Tegelikult tuli see mõte kohe, kui me uue auto saime, et mis me selle vanaga teeme. Teame, et Ukrainas on ka tsiviilautosid vaja, et aidata inimesi. See auto on väga hea, sellega saab vedada puhast joogivett inimestele, samamoodi saab pumbata välja kaevikutest ja mahutitest liigvett. Ja loomulikult teha survepesu torustikele. Selle auto uued omanikud me saime läbi välisministeeriumi. Palju bürokraatiat oli ja igasuguseid tollipabereid tuli täita, see asi võttis meil aega üle kahe kuu," rääkis Pärnu Vee juhataja Leho Võrk.

Algul oli Pärnu Veel mõte, et ehk tulevad uued omanikud ise autole järele.

"Meil algul oli plaan küll, et me kutsume kedagi siia, teeme ka väikest koolitust ja anname neile mingeid spaa-asju. Aga kahjuks Ukrainast mehi välja ei lasta. Nii et meie mehed stardivad esmaspäeva hommikul kell pool kuus," ütles Võrk.

Uuena maksab selline auto ligi pool miljonit eurot, järelturul võiks selle eest saada 80 000.