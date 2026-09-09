Iisrael nõuab Suurbritannia konsulaadi sulgemist Ida-Jeruusalemmas

Iisrael nõuab Ühendkuningriigilt, et see sulgeks 30 päeva jooksul konsulaadi Ida-Jeruusalemmas ja kutsuks koju sinna akrediteeritud diplomaadid, kelle volitused kavatseb Iisrael tühistada. Põhjuseks on Ühendkuningriigi kehtestatud sanktsioonid Palestiinasse rajatud Iisraeli uusasundustele ehitus- ja finantsteenuseid pakkuvatele firmadele.

Ühendkuningriigi kehtestatud sanktsioonid kuuluvad tugevaimate hulka, mida mõni lääneriik seni Iisraeli vastu seoses just uusasundustega kehtestanud ning Ühendkuningriigi eeskujule on lubanud järgneda juba mõnigi teine lääneriik. See on tekitanud Iisraeli poliitilistes ringkondades peataolekut, eriti arvestades, et riigis tulevad paari nädala pärast üldvalimised. Ehkki nendegi sanktsioonide mõju jääb peamiselt sümboolseks, näitavad need siiski Iisraeli kasvavat isolatsiooni ka seniste ustavate liitlaste hulgas.

"Suurbritannia käik on moraalselt väär ja kujutab endast jõhkrat sekkumist sõltumatu riigi siseasjadesse ja tema valimisprotsessi," lausus Iisraeli välisminister Gideon Saar.

Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhami sõnul võttis Ühendkuningriik sanktsioonide kehtestamisega lääneriikide hulgas juhtrolli võitluses nii Iisraeli kui Palestiina iseseisvust tunnistava nõndanimetatud kahe riigi lahenduse eest. Burnhami sõnul on Lääs, Ühendkuningriik sealhulgas, kahe riigi lahendusel lihtsalt vaikselt surra lasknud.

"Lubage mul konservatiivide juhile ja kogu parlamendile rääkida, kus Suurbritannia ilmutab juhtrolli. Selles kõnepuldis on olnud konservatiividest poliitikud, tööparteilastest poliitikud ka, juba aastakümneid, kes muudkui räägivad kahe riigi lahenduse tähtsusest Iisraeli ja Palestiina vahel. Kelle tahes poliitiku sõnad kahe riigi lahendusest on ainult sõnad, kui teod neid ei toeta," sõnas Burnham.

Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband, kes on ka ise juut, leiab, et Iisrael otsus konsulaat sulgeda on kahetsusväärne, sest sanktsioonide kehtestamine on õige ja ta tunneb selle üle uhkust.

"Minu arust tähendab see, et me tahame edukaid suhteid Iisraeliga seaduse piires, kuid kui tehakse midagi ebaseaduslikku, ütleme me selle välja ja võtame abinõud tarvitusele," ütles Miliband.

Milibandi sõnul ei ole Ühendkuningriigi otsus kuidagi antisemiitlik.