Põlluaas: küllap inimesed ühel hetkel tabavad, kas tegid õige valiku

Põlluaas tunnistas, et EKRE jääb suure tõenäosusega opositsiooni. Samas vihjas ta, et ei välista EKRE valitsusse pääsemist lähema nelja aasta jooksul.

"Tõenäoliselt küll, sest Reformierakond on ju algusest peale vastandunud EKRE-ga ja öelnud, et meiega koostööd ei tehta. Kuigi matemaatika annaks ju välja, et me saaks kahekesi valitsuse moodustada," rääkis ta.

"Ükski valitsus pole meil vist neli aastat kestnud, nii et me ei tea, mis varsti juhtuda võib. Eriti tänases olukorras ju, kus tegelikult inimeste toimetulek on äärmiselt langenud, meil on kõige suurem majanduslangus, Eesti inimesed vaesuvad kõige kiiremini, kõige suurem inflatsioon, nii et küllap inimesed ikkagi ühel hetkel tabavad ära, kas nad tegid õige valiku või mitte," lisas ta.

Põlluaas tunnistas, et EKRE ootused valimistele olid kõrgemad kui saadud 17 kohta riigikogus.

"Mis on selle 17 ja ka 19 koha (EKRE senine kohtade arv riigikogus - toim.) juures suur miinus, et teatud eelnõusid saab sisse anda, kui on 21 riigikogu liiget, nii et see takistab kindlasti meie tööd," tõdes ta.

Põlluaasa hinnangul võis EKRE parem tulemus jääda nn Prigožini-skandaali taha. Lisaks seadis ta kahtluse alla e-hääletamise.

Opositsioonis kavatseb EKRE teha koostööd kõigi erakondadega.

EKRE võib e-hääletuse vaidlustada

Põlluaasa sõnul arutab EKRE juhatus teisipäeval, kas minna e-hääletamise vaidlustamiseks kohtusse.

"Küsimus ei ole ju üldse mitte e-hääletajates, vaid küsimus on selle süsteemi turvalisuses, kas on võimalik garanteerida, et seal ei saa häältega manipuleerida. Ja kui vaatame seda, et Eesti on Euroopas ainukene riik, kes seda e-süsteemi kasutab, teised on kõik analüüsinud ja jõudnud tulemuseni, et seda ei saa kasutada, sest see pole turvaline, siis miks me peaksime ainult uskuma, et see on turvaline. Selleks on vaja kindlat teadmist," selgitas ta.

Põlluaas ütles, et ka EKRE ise kutsus siiski enda valijaid, kel polnud võimalik jaoskonnas pabersedeliga hääletada, e-hääletama.

"Kui pole võimalik paberhäälega minna jaoskonda hääletama, siis vähemalt on võimalik seda e-häältega teha. Aga tõepoolest, mis räägib turvalisusest, siis kui olime valitsuses, siis korraldasime rahvusvahelise hanke, et kutsuda välismaalt erapooletud eksperdid, kes kontrolliks kogu selle süsteemi üle tervikuna. Seda pole iialgi tehtud, seda süsteemi ei ole auditeeritud. Ja kui valitsus kukutati, siis Reformierakonna esimene samm oli see hange tühistada. Ma usun, et kui seal ei oleks midagi, mille üle kahelda, siis võiks ju ka nende huvides tõestada avalikkusele, et tegemist on turvalise ja manipuleerimisvaba süsteemiga. See paneb mõtlema," lisas Põlluaas.