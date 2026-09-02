X!

Madise presidendiks valimine tekitab riigikogu liikmetes vastakaid tundeid

Eesti
Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks
Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Riigikogu valis presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält. Madise lubas anda parima selleks, et Eestis oleks õnnelik, hea ja turvaline. Madise astub ametisse 12. oktoobril.

Enne seda, kui riigikogu liikmed läksid hääletama, tutvustas presidendikandidaat parlamendi ees oma seisukohti. Madise ütles, et senisest rohkem läheks tarvis usaldust.

"Me kõik oma eludes. Ärgem tahtkem, et keegi ülevalt ütleb, kuidas elada tahta ja tunda. Pole ju nii ja pole ka võimalik, et riik teab kõige paremini, kuidas elada ja hingata ja kuidas ette võtta," lausus Madise.

Toompea lossi ees piketi korraldanud EKRE fraktsiooni liikmed saali ei tulnud ning presidendivalimistest osa ei võtnud.

"Ta on liberaalse leeri kandidaat. Ta ei ole mingi leerideülene ega koalitsiooni- ja opositsiooniülene. Ta on liberaalse leeri kandidaat," sõnas EKRE esimees Martin Helme.

"Kuuest fraktsioonist neljast on tal toetajad, pluss veel aknaalused inimesed siis. Öelda, et ta on kellegi kandidaat - ma arvan, et see on vale," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Sotsiaaldemokraadid olid esimesed, kes käisid välja Ülle Madise nime. Erakonna liikme Raimond Kaljulaidi sõnul on valitsuse istungitel osalev õiguskantsler hästi informeeritud.

"Nii vähe on neid inimesi, kellel on eriti praeguses keerulises julgeoleku-olukorras nii hea ülevaade meie riigikaitselisest kui välispoliitilisest tegevusest, kui seda on valitsuse liikmed, õiguskantsler ja teised, kes vahetult on nende teemadega seotud," ütles Kaljulaid.

Ülle Madise poolt hääletas näiteks ka Eesti 200-st lahkunud ja Parempoolsete erakonnaga liitunud Kalev Stoicescu.

"Ta on ju põhjalik põhiseaduse tundja ja väga tark inimene ja intelligentne ja inimlik inimene," sõnas Stoicescu.

Isamaa fraktsioonis oli neid, kes hääletasid Ülle Madise poolt

"Mina tegin seda väga kerge südamega, sest on selge, et Kadriorus jätkub nüüd Eesti asja ajamine selle kõige paremas tähenduses," lausus Isamaa fraktsiooni liige Tõnis Lukas.

Isamaas oli ka neid, kes Ülle Madiset ei toetanud. Priit Sibul ütles, et lasi kasti märgistamata sedeli. Ta ütles, et Madise vastus, kas ta soovib kandideerida või ei, venis pikaks. Samuti polnud võimalik tutvuda kandidaadi seisukohtadega.

"Täna seda võimalust kahjuks kandidaatidel endiselt ei ole, vaatamata sellele, et parlament veidike seda presidendivalimise seadust muutis," ütles Sibul.

Keskerakonna fraktsiooni liikmed otsustasid samuti Madiset mitte toetada. Lauri Laatsi sõnul oleks pidanud koalitsioon kaasama rahvast rohkem valimiste protsessi.

"Rahvas on tegelikult kogu selles presidendi valimise protsessis irdumas või on juba irdunud. Kui ma lähen tänavatele ja küsin, et mis nad presidendi valimisest arvavad, siis ega sealt suurt arvamust ei tule ja see on tegelikult probleem," sõnas Laats.

Presidendiks valimiseks oleks olnud vaja 68 häält. Ülle Madise seadis üles 75 riigikogu liiget ning salajasel hääletusel sai ta 71.

Riigikogu liikmeid tänades ütles Madise, et üksteist mõistes ja vajadusel ka vaieldes saab üheskoos Eesti heaks palju ära teha.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

kohtumine kuulajatega

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:44

Saar: RKIK ei teinud üksi otsuseid ega valinud tarnijaid

18:44

Nafta hind kerkis taas, kui USA ja Iraan uusi lööke vahetasid

18:36

Putin ähvardas rünnata Suurbritannia sõjaväerajatisi

18:35

Erakondade esindajate hinnangul peaks Pevkur ametist lahkuma

18:34

Madise presidendiks valimine tekitab riigikogu liikmetes vastakaid tundeid

18:27

Paraguay rallilegend sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

18:26

80-aastane senaator võitis Massachusettsi demokraatide eelvalimised

17:53

Meeste võrkpallikoondis peab enne EM-i kodus kolm kohtumist

17:51

Kohus jättis rahuldamata Alliumi kaebuse miljonitrahvi tühistamiseks Uuendatud

17:50

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

uus teadussaade

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:57

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Uuendatud

17:50

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

05:44

Otse kell 11.50: ETV ülekanne Toompealt presidendivalimistelt

07:19

Ekspress: Eesti maksis 70 miljonit eurot ettemaksu firmale, kes polnud ühtegi mürsku tootnud

01.09

Kohalike elanike sõnul jõudis üle piiri lennanud droon Põlvani välja Uuendatud

10:25

Vaher 70-miljonisest mürsutehingust: vastutab endine RKIK-i peadirektor

01.09

Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

05:45

Otse kell 12: presidendivalimised riigikogus

01.09

Häirekeskus ei tohi enam kukkunud eakale politseid appi saata

01.09

Septembri pensionid ja puudega inimeste toetused makstakse välja 7. septembril

ilmateade

SPORT

18:27

Paraguay rallilegend sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

17:53

Meeste võrkpallikoondis peab enne EM-i kodus kolm kohtumist

17:20

Lajal pääses Nadali akadeemias kindla võiduga edasi

16:56

Rahvusvaheline suusaliit lubab agressorriikide sportlased rajale

loe: kultuur

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud põnevusdraama "Sünnipäevatüdruk" Jupiteris

16:22

Vunš lavastusest "Ma tahan uskuda": "Rannamaja" vaatasime hoolega ja mitu korda

15:54

Esimese isikunäituse avanud Andre Joosep Arming: pärast südamesiirdamist eristan esimest ja teist elu

15:32

Aastaraamatu "Teatrielu 2025" keskmes on lavastuste kõrval pigem persoonid

loe: eeter

16:59

Rita Ray: mu looming räägib sellest, mida ise läbi olen elanud

16:22

Vunš lavastusest "Ma tahan uskuda": "Rannamaja" vaatasime hoolega ja mitu korda

15:56

Arstist vabatahtlik: mida rohkem teed, seda rohkem jõuad

15:16

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

Raadiouudised

16:05

Muudatused Tartu linnavalitsuses tõid kaasa muutused ka Tartu Turu tn rekonstrueerimises

16:00

TI-Hüppe juht: algklassidele sellisel kujul tehnoloogia kätteandmine ei oleks kuidagi õigustatud

15:50

Praegused juhid end kaitsevaldkonnas ilmnenud segaduses vastutavaks ei pea

15:45

Saksi-Anhalti valimistel on oodata AfD suurt edu

15:40

Riigikaitselise töökohustusega ametikohal võivad kriisi ajal tööülesanded muutuda

15:25

Raadiouudised (02.09.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (02.09.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (02.09.2026 09:00:00)

01.09

Pärnus läks esimesse klassi 610 last

01.09

Töötukassa: 2028. aastast saab maksemäära langetada

Viimased teleuudised

anna oma hääl

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo