Madise presidendiks valimine tekitab riigikogu liikmetes vastakaid tundeid

Riigikogu valis presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält. Madise lubas anda parima selleks, et Eestis oleks õnnelik, hea ja turvaline. Madise astub ametisse 12. oktoobril.

Enne seda, kui riigikogu liikmed läksid hääletama, tutvustas presidendikandidaat parlamendi ees oma seisukohti. Madise ütles, et senisest rohkem läheks tarvis usaldust.

"Me kõik oma eludes. Ärgem tahtkem, et keegi ülevalt ütleb, kuidas elada tahta ja tunda. Pole ju nii ja pole ka võimalik, et riik teab kõige paremini, kuidas elada ja hingata ja kuidas ette võtta," lausus Madise.

Toompea lossi ees piketi korraldanud EKRE fraktsiooni liikmed saali ei tulnud ning presidendivalimistest osa ei võtnud.

"Ta on liberaalse leeri kandidaat. Ta ei ole mingi leerideülene ega koalitsiooni- ja opositsiooniülene. Ta on liberaalse leeri kandidaat," sõnas EKRE esimees Martin Helme.

"Kuuest fraktsioonist neljast on tal toetajad, pluss veel aknaalused inimesed siis. Öelda, et ta on kellegi kandidaat - ma arvan, et see on vale," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Sotsiaaldemokraadid olid esimesed, kes käisid välja Ülle Madise nime. Erakonna liikme Raimond Kaljulaidi sõnul on valitsuse istungitel osalev õiguskantsler hästi informeeritud.

"Nii vähe on neid inimesi, kellel on eriti praeguses keerulises julgeoleku-olukorras nii hea ülevaade meie riigikaitselisest kui välispoliitilisest tegevusest, kui seda on valitsuse liikmed, õiguskantsler ja teised, kes vahetult on nende teemadega seotud," ütles Kaljulaid.

Ülle Madise poolt hääletas näiteks ka Eesti 200-st lahkunud ja Parempoolsete erakonnaga liitunud Kalev Stoicescu.

"Ta on ju põhjalik põhiseaduse tundja ja väga tark inimene ja intelligentne ja inimlik inimene," sõnas Stoicescu.

Isamaa fraktsioonis oli neid, kes hääletasid Ülle Madise poolt

"Mina tegin seda väga kerge südamega, sest on selge, et Kadriorus jätkub nüüd Eesti asja ajamine selle kõige paremas tähenduses," lausus Isamaa fraktsiooni liige Tõnis Lukas.

Isamaas oli ka neid, kes Ülle Madiset ei toetanud. Priit Sibul ütles, et lasi kasti märgistamata sedeli. Ta ütles, et Madise vastus, kas ta soovib kandideerida või ei, venis pikaks. Samuti polnud võimalik tutvuda kandidaadi seisukohtadega.

"Täna seda võimalust kahjuks kandidaatidel endiselt ei ole, vaatamata sellele, et parlament veidike seda presidendivalimise seadust muutis," ütles Sibul.

Keskerakonna fraktsiooni liikmed otsustasid samuti Madiset mitte toetada. Lauri Laatsi sõnul oleks pidanud koalitsioon kaasama rahvast rohkem valimiste protsessi.

"Rahvas on tegelikult kogu selles presidendi valimise protsessis irdumas või on juba irdunud. Kui ma lähen tänavatele ja küsin, et mis nad presidendi valimisest arvavad, siis ega sealt suurt arvamust ei tule ja see on tegelikult probleem," sõnas Laats.

Presidendiks valimiseks oleks olnud vaja 68 häält. Ülle Madise seadis üles 75 riigikogu liiget ning salajasel hääletusel sai ta 71.

Riigikogu liikmeid tänades ütles Madise, et üksteist mõistes ja vajadusel ka vaieldes saab üheskoos Eesti heaks palju ära teha.