Valimisteenistus ühtki kaebust seni saanud ei ole

"Ühtegi kaebust praeguse seisuga esitatud ei ole. Ja elektrooniliste häälte teine lugemine on just alanud ja siis ka kontrollitakse seda tulemust uuesti," ütles Koitmäe.

Valimisteenistuse juht selgitas, mida tähendab e-häälte üle kontrollimine.

"Nagu ka paberhäältega on ette nähtud, loetakse ka e-hääled teist korda ehk korratakse neid protseduure, mida tehti valimispäeva õhtul audiitorite juuresolekul. Ja e-hääletamise süsteem väljastab lugemistõendi, mille alusel kontrollitakse audiitorrakendusega, kas tulemus on korrektne," rääkis Koitmäe.

Koitmäe ei osanud esialgu öelda, kui palju oli neid inimesi, kes oma e-häält pühapäeval valimisjaoskonnas pabersedeliga muutis. Tavapäraselt jääb see Koitmäe sõnul 1000 ja 2000 vahele.

Oma elektroonilist häält oli inimestel võimalik e-hääletamise süsteemis korduvalt muuta.

"Seda elektroonilist häält saab üle hääletada nii palju kordi, kui valija soovib. Samas see ei ole ka päris lõpmata ehk ei saa kogu aeg saata massiliselt hääli virtuaalsesse valimiskasti, vaid kui seda proovitakse teha väga suures koguses, siis süsteem on ehitatud selliselt, et siis pannakse 15 minuti piirang, et iga veerand tunni tagant saab anda uue hääle," selgitas Koitmäe.