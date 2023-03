Valimisteenistus on saanud paarkümmend kaebust

Koitmäe selgitas, et reedel kogunes vabariigi valimiskomisjon esimest korda kaebuseid arutama ja siis oli päevakorras 12 kaebust. Käesoleva nädala teisipäeval on päevakorras kaheksa kaebust, nende juures kaks, mis reedel jäid lõplikult läbi vaatamata.

Koitmäe sõnul on kaebused erineva sisuga ning osade puhul ei olegi tegemist niivõrd kaebuse, kuivõrd märgukirja või selgitustaotlusega.

"Vaidlustatakse valimiste veebilehe statistika muudatusi, mis valimiste käigus toimusid. Vaidlustatakse ka e-hääletamist, elektroonilise hääletamise salajasust, ka ei toetata elektroonilist hääletamist. On üks küsimus selle kohta, kuidas arvestatakse välisriigis hääletanute hääli. On üks kaebus hääletamise korraldamise kohta Maardu linnas. Ja on ka kaebus elektroonilise hääletamise usaldusväärsuse kohta," loetles Koitmäe.

"Seni oleme enamuse puhul osanud vastata, milles valija küsimus täpselt oli. Ühel juhul kaebus on rahuldatud. Kaebaja soovis esitada valimisteenistusele suuliselt avaldust puuduse kohta hääletamise korralduses, aga tal paluti see esitada kirjalikult. Siin valimiskomisjon leidis, et oleks tulnud see kaebus ka suuliselt registreerida," lisas ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kaebus, mille erakond esitas riigikohtusse ning mille kohus jättis läbi vaatamata, valimisteenistusse jõudnud ei ole. "Valimiskomisjonil on menetluses üks EKRE kaebus, mis puudutab seda, kas elektrooniliste häälte lugemise arvuti oli turvaline," lisas Koitmäe.