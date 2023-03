Kagupiiri väljaehitustööd püsivad graafikus

Kagupiiri juba valminud piiritaristu esimesele lõigule paigaldatakse seire- ja videotehnikat. Ligikaudu 40 kilomeetri pikkusele teisele lõigule rajatakse juurdepääsu- ja patrullteid ning paigaldatakse viivitusaed. Maismapiiri kolmanda, umbes 50 kilomeetri pikkuse piiritaristu ehitusetapiga loodetakse alustada veel käesoleval aastal.

"Meil on õnneks õnnestunud kokkulepitud ajakavas püsida. Koostöö ehitajaga on sujunud väga hästi ja me oleme suutnud seljatada materjalide ja erinevate seadmete tarneraskused. Ehitushinnad on läinud kallimaks, kohati on materjalide hinnad tõusnud lausa 20-30 protsenti, aga ehitajaga on meil erinevad kokkulepped töös, läbirääkimised on töös ja meie eesmärk on jõuda osapooli rahuldava lahendusteni," rääkis politsei- ja piirivalveameti piiriehituse projektijuht Merle Tikk.

Seni, kuni piiriäärsed teed veel kannavad suuri masinaid, kogutakse kevadeks piirile vajalikku teekatte- ja ehitusmaterjali.

"Praegu on head võimalused materjalivedudeks, sest teed kannavad. See tuleks kindlasti enne kevadisi sulasid ära teha. Teine töö, mida praegu saab teha, on aiaehitus, mis praegu täie hooga käib. Sügisel, suvel pandi kõigepealt maha postid, seejärel postide vahele aiapaneelid ja praegu on võimalik paigaldada aia peale lõiketraati. Põhiliselt see tööd praegu käibki," selgitas Piusa kordoni piirivalvur Andres Kongo.

Kagupiiri teise etapi ehitustööd lähevad maksma hinnanguliselt 18 miljonit eurot ja kogu idapiiri väljaehitustööde eelarve on 147 miljonit.