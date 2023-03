Tänavanimede muutmine Sillamäel: Tškalovi kaob, Rumjantsevi on ooterežiimil

Eelmise aasta detsembrikuus otsustati Sillamäe volikogus häältega 12:3 muuta Nõukogude katselenduri Valeri Tškalovi nimeline tänav Hariduse tänavaks.

"Andsime kinnistu omanikele 1. aprillini aega tänavasiltide väljavahetamiseks ja nagu näha, on osaliselt need välja vahetatud uute vastu. Munitsipaalasutustele eraldasime 600 eurot selleks, et tänavasildid välja vahetataks, ja neil on tähtaeg 15. märts," sõnas Sillamäe abilinnapea Aleksei Stepanov.

Lisaks Valeri Tškalovi tänavale sai Sillamäe eelmisel aastal riigilt ettekirjutuse ka Afganistani sõjas hukkunud sillamäelase Mihhail Rumjantsevi tänava ümbernimetamise kohta.

"Nagu ka Tškalovi tänava puhul oli selleks moodustatud töörühm ja selle töörühma ülesanne on vaadata, kas see ümbernimetamine on üldse võimalik ja millistel tingimustel. Minu teada selle küsimusega keegi aktiivselt ei tegele," nentis abilinnapea.

Mihhail Rumjantsev on ainus Eestist Afganistani saadetud ja seal hukkunud Nõukogude sõjaväelane, kellel on omanimeline tänav. 1989. aastani kandis Rumjantsevi tänav NSV Liidu parteitegelase Andrei Ždanovi nime.

Sillamäel on hulk kummalisi tänavanimesid

Lisaks ümber muudetud Valeri Tškalovi tänavale on Sillamäel veel linnaga kokkupuudet mitte omanud isikute nimedega tänavaid: Vladimir Majakovski (luuletaja), Maksim Gorki (kirjanik), Anton Tšehhovi (kirjanik ja arst), Lev Tolstoi (kirjanik), Vladimir Korolenko (kirjanik), Ivan Krõlovi (kirjanik) ja Juri Gagarini (kosmonaut).

Sillamäel on ka füsioloog Ivan Pavlovi nimeline tänav, kuid Pavlov armastas enne esimest maailmasõda Sillamäe kandis suvitada.

Sillamäe linna kodulehe andmetel esineb sõna "Sillamäe" heliloojate Pjotr Tšaikovski ja Eduard Tubina, poeetide Vjatšeslav Ivanovi ja Konstantin Balmonti, kirjanik Endel Tennovi, elektronkiiretoru leiutaja Boriss Rozingi, kunstnike Konstantin Somovi ja Nikolai Dubovski elulugudes. Nendenimelisi tänavaid Sillamäel siiski pole.

Suurim tänavanimede muutmine toimus Sillamäel 1998. aastal, siis said uue nime kaheksa tänavat: Beregovajast sai Ranna, Primorskist sai Mere, Podgorodnajast sai Kalda, Zeljonajast sai Roheline, Retšnajast sai Jõe, Geologitšeskajast sai Geoloogia, NSV Liidu sõjaväelase Aleksandr Matrossovi tänavast sai Sõtke ja NSVL sõjaväelenduri Polina Ossipenko tänavast Veski tänav.