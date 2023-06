Ministeerium loobus Sillamäe Rumjantsevi tänava nime muutmise nõudest

"Arvestades Sillamäe linnavolikogu esitatud argumente, leiame, et ei ole tungivat vajadust muuta Mihhail Rumjantsevi tänava nime, kuna tegemist ei ole selgelt kohanimeseaduse nõuetele mittevastava kohanimega," ütles regionaalminister Madis Kallas.

Sillamäe linnavolikogu arutas riigihalduse ministri ettepanekut mais ja otsustas jätta Mihhail Rumjantsevi tänava nime muutmata. Mihhail Rumjantsevi klassikaaslased pöördusid volikogu liikmete poole palvega jätta võimaluse korral ümber nimetamata Mihhail Rumjantsevi tänav. Volikogu põhjendas ministreeriumile oma seisukohta sellega, et Mihhail Rumjantsev ei ole neile teadaolevalt sooritanud mingeid õigusvastaseid tegusid ega sõdinud Eesti Vabariigi vastu.

Eelmise aasta sügisel oli rahvusarhiiv oma õiendis seisukohal, et langenud punaarmeelaste mälestuse jäädvustamine Eesti avalikus ruumis tänavanimedena ei ole kohane ei poliitilise ega üldinimliku loogika kohaselt.

Rahvusarhiiv kirjeldas Rumjantsevit järgmiselt: "1957. aastal sündinud Mihhail Rumjantsev oli Nõukogude sõjaväelane, kes veebruarist 1982 teenis Afganistanis, kus ta hukkus 14. veebruaril 1983. Ta on maetud Sinimäele. 1989. aastal leiti, et Sillamäel seni Andrei Ždanovi nime kandnud tänav tuleks ümber nimetada Rumjantsevi tänavaks. Veel 2009. aastal otsustas Sillamäe linnavolikogu muuta Rumjantsevi tänava Mihhail Rumjantsevi tänavaks. Rahvusarhiivi eksperdid leiavad, et Afganistani sõjas hukkus 36 Eestist pärit meest, kuid neist kellegi auks ei ole nimelist tänavat, välja arvatud Mihhail Rumjantsev. Nõukogude Liidu sõda Afganistanis polnud Eesti Vabariigi sõda, ehkki seal hukkus Eesti inimesi, põhjendavad ajaloolased selle tänavanime mittesobimist."

Mihhail Rumjantsevi tänava ja Kesktänava nurgal asub Sillamäe linnavalitsuse ja volikogu hoone.