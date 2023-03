Uku Toom: mis üllatas riigikogu valimistel kõige rohkem?

Selliseid valimisi, mis ei üllata, ei ole olemas. Mis siis üllatas nendel riigikogu valimistel kõige rohkem? Nii suurt Reformierakonna edu reeglina siiski ei oodatatud ja ka seda, et vahe EKRE-ga nii suur tuleb. Ja Keskerakonna häving. Vaatame seda viimast, kuidas see juhtus.

Aga nii, et võrreldes valimistega neli aastat tagasi, kaotati positsioone igas ringkonnas ja kõige enam Ida-Virumaal, kus tulemus oli eelmisest korrast üle poole halvem, kuigi võit tuli ka seekord.

Aga Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonnas, Lääne-Virumaal, Järva- ja Viljandimaal, Jõgeva- ja Tartumaal ning Tartu linnas jäädi igal pool ilma ringkonnamandaadist, mis eelmisel korral tuli üsna kindlalt. Pärnus saadi mandaat, aga tulemus oli ikka kehv.

Ja kahtlemata on mõru pill see, et Tallinnas jäädi kõigis kolmes valimisringkonnas Reformierakonnale alla. Mis sest kasu on, kui linnapea Mihhail Kõlvart saab kaks korda rohkem hääli kui Siim Kallas, kui kokkuvõttes tuleb küll napp, aga esmakordne allajäämine. Võib öelda, et oma tulemuse tegid valimistel ära üksnes Kõlvart, Jüri Ratas, Lauri Laats, vast ka Yana Toom

Igal pool kõrbes ka Isamaa. Ja tegelikult sama põhjalikult kui Keskerakond, aga üldfoonil hakkas see vähem silma. Nad jäid võrreldes eelmiste valimistega ilma seitsmest ringkonnamandaadist. Oma tulemuse tegid ringkonnas ära üksnes Urmas Reinsalu, Helir-Valdor Seeder ja Aivar Kokk.

Sotsiaaldemokraatide juures on omapärane üleriigilise nimekirja koostamise viis. Kui reeglina panevad erakonnad tugevamad poliitikud nimekirja etteotsa, siis sotsid jätavad osad nimekirja lõppu. Et riigikokku saate ainult siis, kui toote ringkonnamandaadi.

Eelmine kord suudeti nii kombineerides riigikogust ja poliitikast välja jätta Eiki Nestor. Seekord ei antud talle mingit šanssi, aga nimekirja lõpus olid ka näiteks ministrid Piret Hartman ja Peep Peterson, kes ühtlasi pandi kandideerima vastavalt Ida-Virumaal ja Pärnus, kus oli teada, et mingit mandaati täis ei tule. Nii, et nendel oli algusest peale teada, et riigikogust ei ole mõtet unistada.

Üks tähelepanek, mida võib välja tuua, on see, et erakondade liidritest tegi oma nimekirja parima tulemuse üksnes Kaja Kallas. Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder oli selles tabelis teisel, Martin Helme neljandal, Lauri Hussar kuuendal ja Lauri Läänemets koguni kaheksandal koha.

Ja veel - senistest riigikogulastest jäi uuest koosseisust välja 41 inimest, tõsi 10 nendest ei kandideerinudki. Aga see jutt käib muidugi valimistejärgse esialgse kooseisu kohta, muutused veel tulevad ja hulk asendusliikmeid ka.