HSBC ostis ühe naela eest Silicon Valley Banki Briti haru

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Suurbritannia pank HSBC hoidis esmaspäeval ära kriisi puhkemise riigi tehnoloogiasektoris ja ostis ühe naela eest Silicon Valley Banki (SVB) Ühendkuningriigi allüksuse.

HSBC maksis SVB eest sümboolse summa. "Sel tehingul oli suurepärane strateegiline väärtus ja see viidi kohe lõpule," ütles HSBC juht Noel Quinn.

USA võimud võtsid eelmisel nädalal Silicon Valley Banki enda kontrolli alla. SVB Briti harul on 3300 klienti, nende hulgas on idufirmad, riskikapitaliga tegelevad ettevõtted. Briti rahandusminister Jeremy Hunt eelistas samuti, et HSBC võtab üle SVB Briti haru.

"Täna hommikul aitasid valitsus ja Inglise Pank (Bank of England) kaasa Silicon Valley Banki Briti haru müügile HSBC-le. Hoiused on kaitstud, ilma maksumaksja toetuseta. Ütlesin eile, et hoolitseme oma tehnoloogiasektori eest ja oleme selle lubaduse täitmise nimel tööd teinud," teatas Hunt.

Financial Timesi teatel juhtisid SVB Briti haru päästmist peaminister Rishi Sunak ja Hunt, kaasatud oli veel Inglise Panga juht Andrew Bailey. SVB Briti haru müüki nõustasid Rothschildid.

"Tehing tugevdab meie kommertspanganduse frantsiisi ja suurendab meie suutlikkust teenindada uuenduslikke ja kiiresti kasvavaid ettevõtteid," teatas HSBC juht Noel Quinn.

Saksamaa finantsjärelevalve amet BaFin teatas, et kehtestas SVB Saksa harule moratooriumi, blokeerides ajutiselt kõik maksed klientidele ja klientidelt. Saksa regulaator teatas, et SVB Saksa filiaalil polnud riigi finantssüsteemi stabiilsuse jaoks olulist tähtsust.

"Silicon Valley Banki Saksa haru hädad ei ohusta finantsstabiilsust," teatas BaFin.