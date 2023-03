ERR USA-s: valitsus püüab erimeetmetega vältida teiste väikepankade nurjumist

Silicon Valley Banki kliendid kogunesid järjekorda juba varahommikul, et oma hoiused välja võtta.

"Ameeriklased võivad olla kindlad, et pangandussüsteem on vastupidav. Hoiused on seal, kui neid vajatakse. Kogu riigi väikeettevõtted, kellel on nendes pankades konto, võivad kergendatult hingata, sest saavad maksta palku ja arveid," ütles USA president Joe Biden.

Valitsuse teatel pole tegu pankade päästmisega ja võimalikud kahjud ei lange USA maksumaksjate õlule. Raha tuleb pangandussüsteemi lõivudega seotud fondist.

"Kui päästsime panku 2008. aastal, siis maksime nii ettevõtetele, osanikele kui ka juhtkonnale. Praegu valitsus seda ei tee. Nad kaitsevad vaid hoiustajaid," selgitas CBS-i uudiste majandustoimetaja Jill Schlesinger.

Föderaalreserv kavatseb laenudega abistada ka muid hätta sattuvaid finantsasutusi. Schlesingeri sõnul üritatakse eelkõige vältida klientide paanilist lahkumist väikepankadest, mis tooks nii kaasa nende kokkukukkumise.

Tekkinud kriis näitab Schlesingeri hinnangul aga selgelt, et järelevalveasutused peaksid üle vaatama väiksemate pankade likviidsusreeglid.

"Kui reegleid leevendatakse või luuakse väiksemate pankade abistamiseks, siis praegune olukord on selle tulem. See on ohtlik," ütles Schlesinger.

Tema sõnul küpses praegune kriis pikka aega. Poolteist aastat tagasi kasvas tehnoloogiasektor märkimisväärselt, mistõttu oli ka Silicon Valley Banki käes rohkem vahendeid. Suur hulk rahast investeeriti USA valitsuse pikaajalistesse võlakirjadesse, mis oli mõistlik, kui intressimäärad olid madalad.

"Kui Föderaalreserv hakkas intressimäärasid tõstma, siis võlakirjade väärtus langes. Tehnoloogiaettevõtted vajasid aina rohkem raha ja järsku pidi Silicon Valley Bank müüma võlakirju kahjumiga. See viis nad kohutavasse olukorda," rääkis Schlesinger.

Valitsuse erakorralisi meetmeid kasutatakse ka nädalavahetusel suletud Signature Banki puhul, mis oli krüptovaldkonna üks suuremaid laenajaid.