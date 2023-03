Times: prantslased avavad üha rohkem raamatupoode

Ajaleht The Times kirjutab, et eelmisel aastal avati Prantsusmaal rekordilised 142 raamatupoodi.

Prantsuse võimud teatasid, et viimase kümnendi jooksul on riigis avatud üha rohkem raamatupoode. Mõned analüütikud leiavad, et inimesed tahavad üha vähem osta raamatuid Amazoni veebipoest, vahendas The Times.

Paljud prantslased kolivad suurlinnadest elama maale, see tekitab provintsis nõudluse raamatupoodide järele. Prantslased peavad end kirjandusrahvaks ja vähemalt 86 protsenti üle 15-aastastest ütles, et nad olid 2021. aastal lugenud vähemalt ühte raamatut.

Prantsusmaal tegutseb umbes 3500 raamatupoodi ja eelmisel aastal kasvas nende arv 115 võrra. Avati 142 poodi, suleti 27 poodi. Pooled uutest kauplustest avati linnades, kus elab alla 15 000 inimese.

"See on suurepärane töö ja ma mõistan, miks inimesed tahavad seda teha. Inimesed tahavad teha tööd, kus nad puutuvad kokku teiste inimestega ja kirjandusega," ütles Pariisi piirkonnas asuva raamatupoe juht Helene Pourquie.

Prantsuse võimud tahavad aidata sõltumatuid raamatumüüjaid. Võimud nõuavad, et kullerfirmad ei tohi raamatute kohaletoimetamise eest võtta rohkem raha kui kolm eurot. Võimud tahavad, et väikeettevõtjad suudaksid konkureerida Amazoni suguste veebikaubamajadega.