USA tarbijahinnaindeks tõusis veebruaris kuus protsenti

Inflatsioon oli USA-s eelmise aasta juunis nelja aastakümne kõige kõrgemal tasemel, kuid on sestsaadik järjest alanenud. Juunis oli USA inflatsioon 9,1 protsenti, jaanuaris 6,4 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Igakuiselt tõusis tarbijahinnaindeks eelmisel kuul 0,4 protsenti ning kiire inflatsioon valmistab USA võimudele endiselt suurt peavalu. Tõenäoliselt jätkab föderaalreserv lähiajal intressimäärade tõstmist.

"Föderaalreservil on veel palju tööd teha, et viia inflatsioon tagasi oma kahe protsendi eesmärgi juurde," ütles finantsfirma Bank of America ökonomist Michael Gapen.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 5,5 protsenti võrreldes aastataguse ajaga.

Föderaalreserv on viimase aasta jooksul tõstnud intressimäärasid, et vähendada riigis nõudlust. Järsult tõusnud intressimäärad aitasid kaasa Signature Banki ja Silicon Valley Banki kokkuvarisemisele.