Valimiskomisjon jättis Vasakpartei ja EKRE kaebused rahuldamata

Valimiskomisjon arutas teisipäeval edasi riigikogu valimistega seoses esitatud kaebusi. Nende hulgas olid Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ning mitme üksikisiku kaebused, mis puudutasid eelkõige elektroonilist hääletamist.

Ühtegi kaebust valimiskomisjon ei rahuldanud. "Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kaebuse jätsime täna rahuldamata. Vasakpartei soovis hääletustulemuste kehtetuks tunnistamist seetõttu, et nende väitel said nad rohkem hääli kui hääletustulemused seda kajastavad, eelkõige välisriigist, aga ka mitmest, peamiselt Tallinna linnaosast. Selles osas vabariigi valimiskomisjon kaebust ei rahuldanud, leides, et pole tõendatud, et hääli oleks erakonnale rohkem antud. Selle tõendamine ongi üsna keeruline," selgitas Kask.

"Mis puudutab EKRE kaebust, siis selles me osaliselt jätsime kaebuse rahuldamata, mis puudutab elektroonilise hääletuse tulemuste allkirjastatud protokolli avaldamist valimised.ee veebilehel. See avaldamine leidis aset 8. märtsil, kolmapäeval. Ülejäänud osas leidsime, et tegemist on kaebusega, mis on esitatud liiga hilja, kuna kaebus laekus vabariigi valimiskomisjoni alles reedel, aga vaidlustati toimingud, mis olid tehtud juba esmaspäeval. Kaebuse esitamise tähtaeg on kolm päeva," lisas ta.

Kase sõnul ei olnud arutlusel olnud EKRE kaebus sama, mille erakonna advokaat Paul Keres riigikohtule esitas ning mida kohus vastu ei võtnud.

Valimiskomisjonil on vaja läbi vaadata veel mitu kaebust. Selleks koguneb komisjon jälle neljapäeval.

Valimiskomisjoni tehtud otsuseid saab edasi vaidlustada riigikohtus.

"Vabariigi valimiskomisjonile saab esitada kaebusi ainult nende toimingute peale, mis on tehtud kolm päeva tagasi. Nende toimingute peale, mida vaidlustatakse valimispäeval, valimispäeva õhtul häälte lugemisel või korduslugemisel 6. märtsil, kaebusi enam esitada ei saa. Tõenäoliselt siiski, kuna valimistulemusi endid ei ole veel välja kuulutatud vabariigi valimiskomisjoni poolt, siis põhimõtteliselt on võimalik minna nende valimistulemuste vaidlustamiseks ka veel riigikohtusse seejärel, kui me need otsused oleme ära teinud," rääkis Kask.