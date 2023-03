ERR Donbassis: õhusõit koos Ukraina lahingkopteriga

Et vältida vastase poolt pihta saamist, lendavad kopterid väga madalalt, ainult mõne meetri kõrguselt maast, tõustes kõrgemale ainult puude ja elektriliinide tõttu ning vastase pihta löögi andmiseks. Kohe pärast ülesande täitmist väljutavad piloodid peibutusraketid, mis vastase võimaliku tule enda peale tõmbavad. Oma tööst räägivad piloodid napisõnaliselt.

"Meie tänane ülesanne ei eristu sellest, mida me tegime eile või teeme iga päev. Saime info, et teatud kohas koguneb vastase elavjõud ja tehnika. Meile edastati koordinaadid, planeerisime marsruudi, viisime ülesande läbi kahe kopteriga ja tabasime sihtmärki väga täpselt. Jalavägi on tulemusega väga rahul ja juba tänas meid," rääkis Ukraina sõjaväelane Oleksandr.

Kohe pärast maandumist asub tööle hooldusmeeskond. Tangitakse, kiiresti laetakse peale uued raketid, sest uus missioon võib olla juba mõne hetke pärast.

Siin saavad kõik aru, et iga väljalend võib jääda viimaseks.

"Loomulikult on hirm, aga koos hirmuga kaasneb ka valvsus ja keskendumine ülesande täitmisele. Ainult rumalad ei karda. Kui meile antakse ülesanne, istume kabiini ja lendame välja siis juba hirm kaob. Jääb ainult suur tahtmine teha oma tööd võimalikult hästi," lausus Oleksandr.

Võidelda hirmuga ning naasta isegi kõige raskematelt missioonidelt aitab Oleksandrit ja tema meeskonda väike nukuke.

"Tegelikult see ei ole nukk, vaid meie talisman. See on meie kaitseingel, mille kinkis mulle minu vanim lapselaps. See haldjas lendab meiega alati kaasa. Ta on olnud minuga missioonidel Aafrikas, Afganistanis ning nüüd aitab ta meil kaitsta Ukrainat," ütles Oleksandr.

Piloodid on viisakad inimesed. Neil on kombeks tervitada nii oma sõpru kui ka vaenlasi. Enne järgmist väljalendu kirjutas Oleksandr ühele raketile "Eesti poolt, armastusega" ning lubas toimetada selle kindlasti adressaadini. Kahe kuu pärast saab ta muide 60-aastaseks. Selles vanuses ollakse juba ammu pensionil. Kuidas saab üldse asendada sellist ässa?

"Esimest korda läksin ma pensionile 1999. aastal. Peale seda töötasin tsiviillennunduses, muu hulgas ka ÜRO heaks. Pärast aga tulin sõjaväkke tagasi ja mul oli hea meel näha, kui palju on meil noori leitnante, kellel on juba kogemusi ning kes on väga motiveeritud. Järelkasv on meil väga hea. Meil piisavalt palju piloote, et meie Ukrainat kaitsta," lausus Oleksandr.