Pariis: EL peaks Google'ile määratud trahvide arvelt vähendama riikide eelarvepanust

"See on Euroopa Liidu jaoks uus tuluallikas – 4,6 miljardi euro väärtuses –, mis peaks automaatselt vähendama kõigi liikmesriikide sissemakseid," ütles Haddad telekanalile Franceinfo antud intervjuus.

EL-i liikmesriikide vahel on sügavad lahkarvamusel nii eelarve suuruse kui ka kulutuste prioriteetide küsimuses. Alles teisipäeval sai avalikuks, et Saksamaa ja veel viis eelarvesse rohkem sisse maksvat kui sealt tagasi saavat riiki esitasid nõudmise järgmise seitsmeaastase perioodi (2028-34) eelarvet, mida praegu kokku lepitakse, oluliselt kärpida.

Google'ile määrati juulis kokku 890 miljoni euro suurune trahv Euroopa Liidu reeglite rikkumise eest. Need reeglid on mõeldud suurte tehnoloogiaettevõtete võimu piiramiseks.

Hiljutiste trahvidega kasvas Google'ile EL-i konkurentsivastase tegevuse eest määratud karistuste kogusumma ligi kahe aastakümne jooksul 10,38 miljardi euroni.

EL-i valitsused peavad läbirääkimisi aastate 2028–2034 eelarve üle. Kokkuleppe saavutamiseks enne aasta lõppu toimuvad tippkohtumised oktoobris, novembris ja detsembris.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et eelarve kogumaht oleks 2 triljonit eurot ehk 1,26 protsenti EL-i kogurahvatulust. Sellest umbes 168 miljardit eurot ehk 0,11 protsenti kogurahvatulust kuluks pandeemiajärgse taastefondi jaoks võetud ELi laenude teenindamiseks.