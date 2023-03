Läti õpetajad plaanivad aprillis alustada kolmepäevast streiki

Haridustöötajate ametiühing teatas, et valitsus pole täitnud õpetajatele antud lubadusi ning eirab vastavaid seadusi ja määrusi. Seetõttu otsustas ametiühing, et korraldab streigi ja meeleavalduse, vahendas LSM.

Meeleavaldus toimub isegi siis, kui valitsus täidab õpetajate nõudmised. Streik võib siiski ära jääda, kui poliitikud pakuvad välja lahendusi. LIZDA otsustas 15. veebruaril anda valitsusele aega 15. märtsini, et valitsus saaks rahuldada õpetajate palganõudmised.

"Suurimaks probleemiks on hetkel see, et ministeerium pakub palgatõusu, kuid pole täpsustanud täpseid summasid ja rahalisi allikaid," ütles LIZDA juht Inga Vanaga.

LIZDA teatas, et kuigi septembris jõuti ministeeriumiga nõudmiste osas kokkuleppele, siis valitsuse eelarvedokumentides pole nendele nõudmistele otsest rahastust eraldatud.