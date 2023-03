Kommertspangad tõstavad tähtajaliste hoiuste intresse

Nii Swedbank kui ka LHV andsid teada, et nende aastase tähtajalise hoiuse intressimäär kasvab kolme protsendini aastas, mis on ka võrdne Euroopa Keskpanga püsihoiustamismääraga. Kui Swedbank tõstab oma hoiusemäära 20. märtsist, siis LHV juba kohe.

Mõlemad pangad ütlesid oma teates, et inimeste huvi senisest märgatavalt kõrgemat intressi pakkuvale tähtajalisele hoiusele paigutada on oluliselt kasvanud. LHV treasury juht Kadri Haldre ütles, et näiteks veebruaris kasvas tähtajalise hoiuse maht LHV Pangas 69 miljoni euro võrra.

Swedbanki klientide tähtajaliste hoiuste mahud hakkasid kasvama 2022. aasta septembrikuust ning on praeguseks aasta algusest suurenenud üle 22 protsendi, teatas pank. Aastatagusega võrreldes on eraklientide tähtajaliste hoiuste mahud suurenenud 38,2 protsenti. Osaliselt on selle arvelt vähenenud ka vaba raha arvelduskontol hoidmine, aastaga on maht vähenenud 13 protsendi võrra.

"Huvi ja päringute arv tähtajalise hoiuse vastu on kõrge juba eelmise aasta lõpust ning peamise osa olemasolevast portfellist moodustavad privaatpanganduse- ja kuldkliendid, kuid ka seeniorid," ütles Swedbanki kogumistoodete valdkonnajuht Anni Minin.

"On märgata, et hoiustajad otsivad turvalist ja kindlat raha paigutuse võimalust. 79% uutest hoiuselepingutest on sõlmitud aastaks, varasemalt eelistati enam ka lühemaid perioode. Nüüd näeme, et kliendid soovivad praeguses intressikeskkonnas häid intresse pikemaks ajaks fikseerida."

Bigbank ja Holmbank pakuvad samuti aastaselt hoiuselt kolme protsenti. Inbank pakub 2,8 protsenti, Inbank ja TBB 2,6 protsenti. SEB, LHV ja Luminor näitavad oma kodulehel jätkuvalt aastase tähtajalise hoiuse intressimääraks 2,5 protsenti. Viimaks Citadele on valmis aastase hoiuse eest maksma 1,5 protsenti.