Põlva vald sulgeb 21 õpilasega Kauksi põhikooli

Kooli sulgemise peamised põhjused on õpilaste vähene arv ja see, et olemasolevates liitklassides ei ole võimalik anda kvaliteetset haridust.

"Paraku me vaatame tulevikku, vaatame veel mõne aasta edasi ja kogu valla õpilaste arv väheneb veel mitmesaja õpilase võrra. Tulevikku vaadates lootus parem ei ole, et õpilasi kuskilt juurde tekiks," rääkis Põlva vallavanem Martti Rõigas.

"Kauksi kooli puhul oli paraku jäänud see, et Kauksi koolis tegutses kolm liitklassi – esimene kuni kolmas – ja sealt edasi, aga volikogu seisukoht oli, et liitklassides ei ole võimalik anda sama kvaliteediga haridust," lisas ta.