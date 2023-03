Võru vald viib kultuuri- ja noorsootööasutused ühtse juhtimise alla

Võru vallas on pärast haldusreformi viis kultuuriasutust ja kolm noortekeskust, mis viiakse volikogu otsusega ühtse juhtimise alla. Selle tulemusel kaob kolm ametikohta, ent samas tõstetakse töötajate palku ning pikendatakse põhipuhkust.

Just kasvav surve palgatõusuks ja vajadus ühtlustada teenuste pakkumist on põhjus, miks reformi tehakse.

"Noortekeskustes on meil inimeste vahetumine väga suur ja põhiliselt lahkutakse sellepärast, et töötasu on liiga väike. Ei ole saladus, töötasu jääb 900 kuni 1000 euro juurde. Selle summaga on noorel inimesel, kes tahab siin, Lõuna-Eestis kodu rajada, elus püsida ja oma pere luua, see võimatu," rääkis Võru valla vallavanem Kalmer Puusepp.

Et uue, Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskuse loomise eelnõu oli aega pikalt ettevalmistada, sündis see otsus üsna rahulmeelses õhkkonnas.

"Plussiks arvan seda, et meil on seltskond kultuurikorraldajaid, kes teevad koostööd. Tulevane reform peaks meid veel rohkem liitma. Aga näiteks meie maja, kus me oleme harjunud kolmekesi töötama, siia jääb meid ju kaks. Ma tunnen juba praegu käte, jalgade ja isegi pea puudust, nii et kellegi nõu ja jõud oleks alati vajalik," ütles Vastseliina rahvamaja juhataja Anneli Lõhmus.

Võru vallal seisab ees ka haridusreform. Põlva valla volikogul tuleb aga hariduse küsimuses juba neljapäeval võtta vastu kaks otsust: kas jätkata valla lasteaedade ühtse juhtimise alla viimist ja kas sulgeda Kauksi kool.

Kauksi koolis käib 21 õpilast ja pooled sealsed lapsevanemad sooviksid, et see kool jääks algkooliks ega suletaks. Põlva valla hariduskomisjon lükkas vanemate tehtud ettepanekud tagasi, juhtides tähelepanu sellele, et õppimine liitklassides ei taga kvaliteetset haridust.

"Küsimus on tegelikult nii rahas kui ka kvaliteetses hariduses. Tänases võrgus, kui see on optimeerimata, me ei suuda pakkuda või tagada igal pool kvaliteetset haridust. Kauksi kooli puhul on näide, et meil ei ole seal tugispetsialisti, neid on väga raske saada," rääkis Põlva valla vallavanem Martti Rõigas.

Kaheksa aasta eest Kauksisse elama kolinud Ketriin Ojasaare peres on kolm last, kellest üks käib juba Kauksi koolis ja kaks oleks sinna minemas. Kooli sulgemine vähendaks tema pere näitel ka lasteaialaste arvu ja paneks vanemad taksojuhi rolli.

"Sel juhul olekski see, et läheb sel aastal esimene laps Põlvasse, järgmisel aastal teine laps Põlvasse ja kui juba teine laps läheb Põlvasse, siis läheks kolmas ka juba ära ehk siis läheks ka üks laps lastehoiust ära," selgitas Ojasaar.