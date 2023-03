USA suurpangad paigutavad First Republic Banki 30 miljardit dollarit

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA suurimad pangad otsustasid päästa rahalistes raskustes First Republic Banki ja deponeerivad sinna panka 30 miljardit dollarit.

11 USA suurimast pangast koosnev rühm teatas, et paigutavad First Republic Banki 30 miljardit dollarit. Nende pankade hulgas on JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ja Morgan Stanley, vahendas Financial Times.

"Ameerika suurimate pankade tegevus peegeldab nende usaldust riigi pangandussüsteemi vastu. Üheskoos paigutame oma finantsilise jõu ja likviidsuse suuremasse süsteemi, kus seda kõige rohkem vajatakse," teatasid pangad ühisavalduses.

Pole siiski veel selge, kas suurpankade samm tugevdab investorite usaldust First Republic Banki vastu. Hiljuti pöördusid USA laenuandjad föderaalreservi poole, et saada pärast Silicon Valley Banki (SVB) kokkuvarisemist toetust.

"Enam kui 300 miljardi dollari suurused laenud, mille föderaalreserv väljastas, on umbes pool sellest, mida 2008. aasta suure finantskriisi ajal väljastati. Kuid see on siiski suur summa," ütles JPMorgani ökonomist Michael Feroli.

First Republicu aitamist juhtis JPMorgan. "JPMorgan helistas kolmapäeval rahastuse leidmiseks mitmesse Wall Streeti panka," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Samuti julgustas USA valitsus pankasid, et nad aitaksid First Republic Banki. "See suurpankade grupi toetus on igati teretulnud ja näitab pangandussüsteemi vastupidavust," teatasid ühisavalduses rahandusminister Janet Yellen ja föderaalreservi juht Jerome Powell.

First Republicu aktsia langes viimase nädala jooksul 64 protsenti. Siiski neljapäeval, pärast Wall Streeti hiiglaste ühisavaldust, kerkis panga aktsia 10 protsenti. First Republic on varade poolest USA suuruselt 14. pank.