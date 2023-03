Macron surus pensionireformi läbi ja Pariisis puhkesid rahutused

Prantsusmaal puhkesid suured pensionireformi vastased meeleavaldused, kuna president Emmanuel Macron otsustas tõsta pensioniiga 64. eluaastani. Macron kuulutas reformi välja juba kaks kuud tagasi, parlamendis puhkesid seetõttu tulised arutelud. Macroni valitsus kaotas viimastel valimistel parlamendis ehk rahvusassamblees enamuse.

Lõpuks kasutas peaminister Elisabeth Borne põhiseaduslikku võimalust, mida tuntakse artikkel 49/3 nime all. See võimaldas valitsusel suruda seadus läbi ilma hääletuseta alamkojas. Valitsus võttis otsuse vastu mõni minut enne seda, kui parlamendisaadikud pidid vastuolulise eelnõu üle hakkama hääletama. Valitsuse viimast käiku kritiseerisid teravalt opositsioonisaadikud.

Parempoolne opositsioonipoliitik Marine Le Pen leidis, et Macroni valitsuse vastu tuleb esitada umbusaldusavaldus. Vasakpoolsed poliitikud väitsid, et Macroni poliitika tõttu puhkes riigis valitsuskriis, vahendas BBC.

Pariisis tulid tänavatele tuhanded inimesed, kes nõudsid, et valitsus loobuks pensionireformi läbiviimisest. Protestijate ja politsei vahel puhkesid ka kokkupõrked. Prantsusmaa politsei teatas neljapäeva õhtul, et võimud vahistasid 120 inimest. Prantsusmaa suured ametiühingud teatasid, et korraldavad 23. märtsil suure meeleavalduse.

Viimased küsitlused näitavad, et Macroni pensionireformi ei toeta umbes 70 protsenti prantslastest.