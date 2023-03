Hartman: loodame Sildnalt vastuseid saada juba kevadel

Kultuuriministeeriumil ei õnnestunud Tallinn Music Weeki ja Station Narvat korraldava Helen Sildna ettevõtte Shiftworks avaliku raha kasutamist auditeerida, sest Sildna ei soovinud audiitoritega koostööd teha. Läbikukkunud auditi järel leppisid ministeerium ja Sildna kokku, et ettevõttelt avalikku raha ära ei võeta ja ministeerium annab Sildnale aega raamatupidamise korda seadmiseks.

Riigikontroll soovitas kuni Sildna ettevõttelt info saamiseni ettevõttele väljamaksed peatada. "Kogu vajaminev informatsioon tuleks küsida ja see välja nõuda. Kui seda ei saa, siis sellisel juhul tuleks väljamaksed peatada, seni kuni on saanud selgeks, kas on vajalik informatsioon olemas ja kas sellest informatsioonist järeldub, et kogu raha on kulutatud sihipäraselt," ütles riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.

Piret Hartman ei vastanud reedel otseselt ERR-i küsimusele, kas väljamaksed on siis kavas peatada, ent ütles, et ministeerium soovib, et selle auditi juurde ikkagi asutakse juba sel kevadel ja ministeerium saab vastused juba lähiajal, mitte aasta lõpus.

"Meie eesmärgiks täna on ikkagi auditeerida seda asutust, kellele me oleme riigi raha andnud ja saada esmalt need andmed, et kuidas ta seda raha on kasutanud. See on meie esmane eesmärk," ütles Hartman ERR-ile.

"Me oleme antud organisatsiooni esindajatega ka kohtunud ja me loodame, et nad need andmed esitavad. Juhul, kui nad ei esita neid andmeid, siis me juba mõtleme edasi, mis edasi saab. Aga kindlasti me ei ütle siin seda, et me mitte midagi enam ette ei võta. Me avastasime siin probleemid ja me loodame need probleemid lahendada," lisas minister.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Meelis Kompus lisas ERR-ile, et ministeerium lepib järgmisel nädalal Sildnaga kokku täpsed tähtajad, milleks ta peab esitama nõutud raamatupidamislikud dokumendid ning kui nendeks tähtaegadeks ei ole dokumente esitatud, algatab ministeeriumi toetuste tagasinõude protsessi.