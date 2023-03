Tallinn Music Week ennast kultuuriministeeriumil auditeerida ei lasknud

Kultuuriministeeriumi siseauditi osakond proovis möödunud aasta lõpul auditeerida Shiftworks OÜ-le aastatel 2019, 2020 ja 2021 eraldatud riigieelarvelise toetuse kasutamist. Aastatel 2019-2023 on kultuuriministeerium eraldanud ettevõttele tegevustoetust, projektitoetuseid ja koroona kriisiabi ligi 1,1 miljon eurot.

Toetuste saamisel nõustus Sildna juhitud Shiftworks, et ta säilitab kõik vajalikud dokumendid ja on valmis laskma kultuuriministeeriumil ka toetuse kasutamist kontrollida. Vastasel juhul lubas leping antud toetuse tagasi küsida.

Möödunud aasta oktoobris alanud auditi komistuskiviks sai raamatupidamise pearaamatu väljavõtte audiitoritele edastamine. Ministeerium proovis muuhulgas aru saada, kas lisaks kultuuriministeeriumilt, Integratsiooni Sihtasutuselt, Kultuurkapitalilt ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) toetust saanud ettevõte ei ole samu kuludokumente erinevatele toetajatele topelt esitanud.

Kuigi kultuuriministeerium raamatupidamise andmeid korduvalt küsis, Shiftworks neid ei edastanud. Kuivõrd andmeid ei laekunud, jättis kultuuriministeeriumi siseauditiosakond ka arvamuse avaldamata.

Helen Sildna ütles ERR-ile, et kuigi kultuuriministeerium ei saanud avaliku raha senist kasutamist kontrollida, siis praeguseks on probleem lahendatud. Shiftworks on kultuuriministeeriumiga kokku leppinud, et tulevikus peab Shiftworks hakkama oma majandusaasta aruandeid auditeerida laskma.

"Toimus pidev suhtlus ja saatsime neile ka päris palju infot, aga lõppkokkuvõttes lepiti kokku see, et oluline on tuvastada 2022. aasta seis. Sellest hakkab sõltuma meie järgmise aasta rahastusleping. See oli väga sobiv ka meile. Niimoodi lepitigi kokku. Midagi muud ei olnud," rääkis Sildna.

Sildna väitel oli tegemist tavalise töökohtumisega ning meeldiv koostöö ministeeriumiga jätkub.

"Kohtumine kutsuti ministeeriumi initsiatiivil kokku. Selline ettepanek seal koos sündis. Ühiselt. Selle ettepanekuga olid kõik osapooled rahul. Kõik tulid sellelt koosolekult välja tundega, et väga meeldiv ja koostöö jätkub," ütles Sildna.

Ministeerium soovib ka mineviku osas infot saada

Taaniel Raudsepp. Autor/allikas: Sigrid Viir

Kultuuriministeerium olukorda päris nii ei näe. Küll lepiti kokku, et Shiftworks peab tulevikus ennast auditeerida laskma hakkama, kuid ministeerium soovib ka mineviku osas infot saada, ütles kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp ERR-ile.

"See on nüüd esimene samm. Ja ma loodan, et me saame siin nüüd selle koostöö kenasti minema," ütles Raudsepp. "Teine alternatiiv oleks kohe rakendada repressiivmeetmeid, aga me tahame seda, et oleks võimalik olukorda parandada. Mitte lihtsalt lõpetada," rääkis Raudsepp. "Me teeme veel ühe katse saada asi selgeks."

Asekantsleri sõnul viitab olukord sellele, et Sildna ettevõtte raamatupidamine ei ole korras.

"Minu jaoks vähemalt. Tegelikult ei ole täit ülevaadet sellest, kuidas mingid kuludokumendid mingite projektidega seotud on. Selleks on vaja teha ka tööd. Meie tahame olla põhjalikud, mitte kiired. Me tahame jõuda selge arusaamani, mis seis on olnud ja kuidas on toetuseid kasutatud," märkis Raudsepp.

Asekantsleri sõnul soovib kultuuriministeerium saada selge pildi ette aasta lõpuks.

"See võib ettevõttele ka tähendada seda, et ta peab tagant järgi korrigeerima oma majandusaasta aruandeid. Ja see protsess võtab aega," lisas Raudsepp.

Põhjus, miks Sildna kultuuriministeeriumile piisavalt andmeid ei edastanud, on tema sõnul seotud vajadusega Shiftworksi raamatupidamist üle vaadata.

"Seal oligi vaja üle vaadata see, et oleks õigete tähistega märgitud. Õiged tegevused. Vajas ikka mingit ülekontrollimist. Ei midagi ebatavalist," väitis Sildna.

Helen Sildna ja tema ettevõtte rahaasjades on ka varasemalt segadusi olnud. Näiteks 2018. aastal jättis talle kuuluv Shiftworks, varasema nimega Musiccase, pikalt koostööpartneritele arved tasumata. Toona põhjendas Sildna oma tegevust Tallinn Music Weeki kiire kasvu ja keeruka rahastusmudeliga.