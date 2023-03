Ministeerium ootab Sildnalt toetuste kasutamise ülevaadet 3. aprilliks

"Leppisime Helen Sildnaga kokku, et ootame temalt Shiftworks OÜ raamatupidamise pearaamatu väljavõtteid 2019., 2020. ja 2021. aasta kohta hiljemalt 3. aprillil 2023," ütles kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure esmaspäeval ERR-ile.

Dokumentide mitte esitamise korral on ministeeriumil õigus kaalutleda toetuse tagasinõudmist, vastavalt kultuuriministeeriumi ja Shiftworks OÜ vahel sõlmitud riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise lepingule nr 7-2/3655-2; 7-2/2689-2; 7-2/1884-2 punktile 5.3, lisas ministeeriumi esindaja.

Eelmisel nädalal selgus, et kultuuriministeeriumil ei õnnestunud Tallinn Music Weeki ja Station Narvat korraldava Sildna ettevõtte Shiftworks avaliku raha kasutamist auditeerida, sest Sildna ei soovinud audiitoritega koostööd teha. Läbikukkunud auditi järel leppisid ministeerium ja Sildna kokku, et ettevõttelt avalikku raha ära ei võeta ja ministeerium annab Sildnale aega raamatupidamise korda seadmiseks. Kui alguses teatati, et Sildna saab aega kuni aasta lõpuni, siis hiljem teatas kultuuriminister Piret Hartman, et loodab selgust juba kevadel.

Aastatel 2019–2023 on kultuuriministeerium eraldanud ettevõttele tegevustoetust, projektitoetuseid ja koroona kriisiabi ligi 1,1 miljon eurot. Toetuste saamisel nõustus Sildna juhitud Shiftworks, et ta säilitab kõik vajalikud dokumendid ja on valmis laskma kultuuriministeeriumil ka toetuse kasutamist kontrollida. Vastasel juhul lubas leping antud toetuse tagasi küsida.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Meelis Kompus ütles reedel ERR-ile, et ministeerium lepib järgmisel nädalal Sildnaga kokku täpsed tähtajad, milleks ta peab esitama nõutud raamatupidamislikud dokumendid ning kui nendeks tähtaegadeks ei ole dokumente esitatud, algatab ministeeriumi toetuste tagasinõude protsessi.