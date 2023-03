Ärevus USA panganduses suurendas majanduskriisi puhkemise hirmu

Ärev olukord USA panganduses on kasvatanud hirme, et järgmine majanduskriis on ukse ees. Aktsiaturud lõpetasid nädala languses, sest investorid jätkasid keskmise suurusega pankade osakute müümist.

USA meedia andmetel algatas justiitsministeerium juurdluse, et välja selgitada Silicon Valley Banki kokkuvarisemise põhjused. Samal ajal üritavad valitsuse liikmed avalikkusele kinnitada, et pangandussüsteem on vastupidav.

"Meie pangandussüsteem on tugev ja ameeriklased võivad olla kindlad, et nende hoiused on seal, kui neid vajatakse," rõhutas rahandusminister Janet Yellen.

Paljud ameeriklased on aga endiselt mures. Õli on veelgi tulle valanud USA suurpankade 30 miljardi dollari suurune rahasüst Californias asuva First Republic panga päästmiseks.

"Kas see on pikaajaline lahendus? Ma arvan, et mitte. Kas on teisi ettevõtteid, mida suurem süsteemne probleem võib mõjutada? Väga võimalik," arutles üks börsikaupleja.

"Lõppkokkuvõttes otsustasin konto sulgeda. Mul polnud seal palju raha, aga see on siiski raha. Eriti pensionärile," ütles First Republic panga klient Paul.

Hirmud võimaliku majanduskriisi ees on kasvanud ja seda on tagant tõuganud kogu nädala püsinud ärev olukord aktsiaturgudel. Investorid jätkasid pangandussektori osakute müümist. Eelkõige langesid põlu alla keskmise suurusega pangad.

"Need on pangad, mille hoiused olid kokku 50-250 miljardit dollarit ja mis soovisid leebemaid regulatsioone. Nüüd võib see aga neid tagumikust hammustada," rääkis CBS-i uudiste majandustoimetaja Jill Schlesinger.

Analüütikute hinnangul pole välistatud, et finantssüsteemis on hiilimas teisigi ohte. Eriti sellistes vähereguleeritud nurkades nagu kinnisvara ja erakapital.