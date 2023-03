USA ekspresident Trumpi võib oodata vahistamine

Trump viitas lekkele Manhattani ringkonnaprokuratuuris, mis kinnitab, et talle võidakse esitada kriminaalsüüdistus seoses pornotähele Stormy Danielsile vaikimisraha maksmisega enne valimisi 2016. aastal.

"Protesteerige, võtke meie riik tagasi", teatas Trump oma järgijatele.

Trumpi advokaat Susan Necheles ütles, et Trump toetub oma väidetes, et ta vahistatakse, meedias ilmunule.

Trump oleks esimene USA ekspresident, kellele kriminaalsüüdistus esitatakse.

Danielsile väidetava vaikimisraha maksmist on prokuratuur uurinud viis aastat. Danielsi sõnul maksti talle 130 000 USA dollarit Trumpi endise advokaadi Michael Coheni poolt. Trump on eitanud, et tal oli Danielsiga seksuaalsuhe ning on nimetanud uurimist poliitiliselt motiveerituks.