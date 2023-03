Niinistö hinnangul pole Rootsi võimalused NATO-sse saada nõrgenenud

Niinistö sõnul pole Soome Rootsit alt vedanud, liitudes NATO-ga tõenäoliselt varem kui naaberriik.

"Kas me oleks pidanud keelduma Türgi ratifitseerimisest? See kõlab üsna veidralt. See oleks väga keeruline olukord, kui me oleks Ankarale öelnud ei," ütles Niinistö intervjuus SVT-le.

Presidendi sõnul peavad mõlemad riigid USA-ga läbirääkimisi kahepoolse julgeolekuleppe üle.

"Nüüd mõtlevad ja arutavad Soome, Rootsi ja Taani kahepoolset kokkulepet USA-ga, niisugust nagu Norral juba on. Ma arvan, et see on suur muutus, isegi suurem kui NATO-liikmesus. Kui meil on umbes samasugused kahepoolsed kokkulepped USA-ga, siis tähendab see paljut," sõnas Niinistö.

Türgi teatas reedel, et on valmis Soome NATO liikmesuse heaks kiitma, kuid väidab, et Rootsi pole veel Madridis sõlmitud kolmepoolset kokkulepet täitnud.

Soome võib seega saada NATO liikmeks enne Rootsit.