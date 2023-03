Sellest nädalast on väiksemate piiriveekogude jääle minek keelatud

Veel paar päeva tagasi oli Räpina sadamas palju kalamehi, kes hommikul kiirustasid järve jääle kala püüdma. Kuid nüüd, kus jää enam ei kanna, tuleb kalameestel oma talvine kalapüügivarustus välja vahetada kevadise varustuse vastu.

"Ootasime suuri kalameeste horde, aga eile, kui jääolud päevaga muutusid väga kehvaks, tegime kõvasti teavitustööd nii palju kui võimalik – Läti kalameestele ja Eesti kalameestele – ja tundub, et see on aidanud ja täna ei ole väga palju jää peale tikkujaid," rääkis piirivalvur Davet Dorbek.

Kalurid, kes keelust hoolimata üritavad jääle minna, saadetakse kaldale tagasi.

"Kui see keeld tuleb, siis tuleb mõned päevad selle nimel tööd teha, sest tulevad ikka üksikud kalamehed peale, vanemad inimesed, kes ei loe tänapäevast meediat nii palju, kelleni see info lihtsalt ei jõua. Aga ma arvan, et mõned päevad ja siis on rahulik, siis enam keegi ei tule. Ja olud lähevad nii ohtlikuks, et keegi ei tahagi enam tulla. Varsti on igal pool vesi väljas, see läheb väga ruttu siin," ütles Dorbek.