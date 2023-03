Prantsuse valitsus elas üle kaks umbusaldushääletust

Esimene umbusaldushääletus kogus 278 parlamendiliikme toetuse. Valitsus elas vaid üheksa häälega üle selle umbusaldushääletuse. Teise umbusaldushääletuse esitas parempoolse poliitiku Marine Le Peni juhitud erakond. Le Peni partei ettepanekut toetas ainult 94 saadikut, vahendas Financial Times.

Prantsusmaal puhkesid suured pensionireformi vastased meeleavaldused, kuna Macron otsustas tõsta pensioniiga 64. eluaastani. Macron kuulutas reformi välja juba kaks kuud tagasi, parlamendis puhkesid seetõttu tulised arutelud. Lõpuks kasutas peaminister Elisabeth Borne põhiseaduslikku võimalust, mida tuntakse artikkel 49/3 nime all. See võimaldas valitsusel suruda seadus läbi ilma hääletuseta alamkojas.

Ametiühingud lubasid, et jätkavad streikide korraldamist. Neljapäeval toimub Prantsusmaal suur üleriigiline meeleavaldus. Vasakpoolsed parteid proovivad pensionireformi seadust nüüd rahvahääletuse teel tühistada.

"Midagi pole lahendatud. Teeme kõik endast oleneva, et see reform tagasi võetaks," teatas vasakpoolne poliitik Mathilde Panot.

Macron arutab nüüd liitlastega, kuidas vähendada riigis pensionireformist tingitud pingeid. Macron võib pöörduda avalikkuse poole selle nädala lõpus. Samuti võib Macron teha valitsuses ümberkorraldusi, teatas Financial Times.

Borne kaitses hiljuti artikkel 49/3 kasutamist. "Selle ei mõelnud välja mõni diktaator, vaid on demokraatlik valik, mille tegi kindral de Gaulle ja mille kiitis Prantsuse avalikkus heaks," ütles Borne.

Macroni sõnul on pensionireform vajalik, kuna riigi elanikkond vananeb. Reformi vastased samas väidavad, et pensionisüsteemi tugevdamiseks on paremaid viise, näiteks maksude tõstmine.